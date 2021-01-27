Чем живет и как сейчас выглядит рэпер Дельфин 

Участник легендарной хип-хоп-группы «Мальчишник» продолжает выступать, развивая сольную карьеру.

По словам 49-летнего музыканта Андрея Лысикова, его увлечение хип-хопом началось «с момента его прихода к нам в страну».

«Это было нечто совершенно новое, доселе невиданное, абсолютно другая музыка, которую никто еще в нашей стране не слушал и не делал. И, конечно, это было очень интересно, поскольку это было целое движение, включающее в себя и музыку, и танцы, и уличный арт, искусство граффити и много других интересных историй. Поэтому те, кто этим увлекался, находили для себя свою собственную нишу, и очень много интересных людей, которые начинали хип-хоп в нашей стране»,

— признался он в одном из недавних интервью.

Мало кто знает, что автором саундтрека «Земля» к дебютной картине Андрея Горчилина «Кислота» является именно Лысиков. Да и, скорее всего, лишь единицы смогут узнать эту фамилию и распознать в ней солиста хип-хоп-группы «Мальчишник», а позже — рэп-легенды 90-х Дельфина

Карьера Дельфина началась с гастролей по стране в составах танцевальных групп, пропагандировавших хип-хоп-культуру. Поступив в радиомеханический техникум и бросив учебу на 3-м курсе, будущий музыкант устроился в театр, где подрабатывал нелегальным торговцем, и параллельно занимался брейк-дансом.

@dolphinmusic

В 20-летнем возрасте Дельфин вместе с Андреем Савченком, известного как Ганс Хольман, основал одну из первых альтернативных рэп-рок-группу «Дубовый Гаайъ». Она пользовалась огромным успехом среди ценителей некоммерческой музыки и своей темной философией и мрачными минорными аккордами повлияла на столичную молодежь, а также оставила неизгладимый отпечаток на дальнейшем творчестве самого Лысикова. Однако, как и всему хорошему и нерентабельному, продержаться группе было суждено меньше года. В конце 1991 «Дубовый Гаайъ» отыграл единственный концерт на фестивале в Риге и прекратила свое существование.

Тем не менее, Лысиков не был выброшен за борт музыкального самолета. Практически сразу же после распада «Дубового Гаайъа» он стал участником того самого «Маьчишника», который собрал продюсер Алексей Адамов. Свой дебютный альбом «Поговорим о сексе» коллектив записывал в студии на Кутузовском во время августовского путча 1991 года.

@dolphinmusic

Запись сразу же стала бестселлером в официальном и пиратском релизе. Сам напрашивается и тот факт, что после выхода дебютного альбома участники группы, а в частности — Лысиков — стали секс-символами страны. Однако рассчитывать на внимание артиста поклонницы не могли. Именно в момент расцвета «Мальчишника» он встретил свою единственную любовь и мать своих будущих детей Лику Гуливер, на стоящее имя которой Анжелика Жановна Сассим.