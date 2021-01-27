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Звезды, в смерть которых не верят поклонники 

Елизавета Назарова 3 часа назад
Звезды, в смерть которых не верят поклонники
Фото: Кадр из фильма "Форсаж 7"
Когда умирает молодой и здоровый знаменитый человек, у фанатов сразу же появляется множество теорий о том, что их кумир на самом деле остался жив. Чаще всего причиной инсценировки называют покой звезды без глаз общественности после того, как он заработал себе достаточно денег на безбедную жизнь. "Рамблер" рассказывает о звездах, в смерть которых не верят поклонники.

Пол Уокер

По информации правоохранительных органов, актер погиб в автокатастрофе 30 ноября 2013 года. Фанаты не верят в его смерть и считают, что он уехал на отдаленный остров в поисках спокойной жизни, куда приезжает его семья. Поклонники говорят, что номера и цвет машины на фотографиях, сделанных после аварии не совпадают, якобы у Уокера была машина другого цвета и с другими номерами. Кроме того, когда случилась авария, полицейские не стали оцеплять место происшествия и каждый, кто проходил, мог смотреть и фотографировать. Несмотря на то, что зевак на улице было много и все успели заснять машину, ни на одном кадре не было видно актера.

Майкл Джексон

По официальной версии, он скончался 25 июня 2009 года в результате передозировки снотворным. Однако конспирология в отношении Майкла Джексона считается самой популярной. Когда появились первые сообщения о гибели певца, поклонники подумали, что это пиар-ход для предстоящего тура. Однако, когда стало ясно, что все это правда, фанаты не спешили верить. У них есть несколько причин, которые подтверждают то, что Джексон на самом деле жив. Одним из главных доказательств является закрытый гроб. Похороны певца транслировали везде, но так и не показали его лицо перед тем, как проводить в последний путь. До смерти Джексона обвиняли в преступлениях, а его музыка продавалась гораздо хуже, — так поклонники объясняют мотивацию певца для инсценировки.

Элвис Пресли

Wikipedia.org
Умер 16 августа 1977 года от передозировки успокоительными. Фанаты также не верят в эту версию, и у них есть свои объяснения. по мнению поклонников, Пресли сбежал в Аргентину. Один из фанатов рассказал, что видел музыканта своими глазами и даже взял у него автограф в аэропорту, когда тот улетал в Буэнос-Айрес. Сообщалось, что тогда на рейсе был зарегистрирован некий Джон Берроуз — такое имя использовал Элвис, чтобы остаться незамеченным. По мнению многих людей, в гробу лежала восковая кукла, а в него был встроен кондиционер, чтобы она не растаяла. Из-за этого от него веяло холодом. Считается, что Элвис решил оставить шоу-бизнес и сбежал в поисках себя или хотел спрятаться от мафии.
Видео дня. Звездные пары, о которых многие не знали
Женский форум
Звёзды , Пол Уокер , Майкл Джексон , Элвис Пресли , РИА Новости
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