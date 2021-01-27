Звезды, которых уличили в фейковых отношениях 

В шоу-бизнесе существует такой термин, который называется "отношения по контракту". Звездные союзы всегда широко обсуждаются прессой, а после расставания пары люди обсуждают причины распада. За такую "любовь" звезды получают немалые деньги, особенно, если один из пары оказывается чуть менее популярен, чем второй.

Многие звездные пары ловили на том, что их отношения были скреплены не чувствами, а деньгами и договором. В нем прописывают все: начиная от сроков романа и заканчивая каждой совместной фотографией. О том, что у звезд были контрактные отношения, они сами никогда не расскажут, но после расставания в игру вступают близкие пары, которые анонимно сообщают СМИ о фейковых отношениях.