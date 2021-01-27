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«Я бы не позволила ему уйти от жены»: Линдт об отношениях с Золотухиным, который был старше на 33 года 

Teleprogramma.pro 8 часов назад
«Чистое чувство»: Ирина Линдт о романе с Золотухиным
Фото: Globallookpress.com
Актриса Ирина Линдт в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» призналась, что никогда не расстраивалась, что не была официальной женой актера Валерия Золотухина.
«Я знала, что у нас с ним чистое чувство. В этом и была моя правда. У него была непростая личная жизнь. В отношениях людей важно, когда два человека понимают и принимают друг друга. В какой-то момент он стал часто приходить к нам в гости. Родители привязались к нему. Он, кстати, старше моего отца на девять лет. Печати в паспорте у нас никогда не было. Все остальное было. Для меня печать в паспорте не имела значения никогда. Мне, конечно, порой было обидно, когда он уходил к жене. Я могла оправдать эту ситуацию, что-то переосмыслить».
Линд призналась, что сначала хотела прекратить роман с Золотухиным, но позже уже не могла совладать со своими чувствами.

«Я бы не позволила ему уйти от жены Тамары. Они с ней 30 лет были вместе. Но это были другие отношения. Там не было ревности и мучений. У нее никого не было, кроме него», — заявила актриса.

Напомним, что в 2004 году Ирина Линдт родила сына Ивана от Валерия Золотухина. Ради молодой актрисы он так и не ушел из семьи. Актер умер в 2013 году.
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