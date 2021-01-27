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Памела Андерсон назвала соцсети средством контроля над разумом 

Lenta.ru и ещё 2 4 часа назад
Памела Андерсон назвала соцсети средством контроля над разумом
Фото: Globallookpress.com
Американская актриса и фотомодель Памела Андерсон удалила все свои аккаунты в социальных сетях. Об этом она сообщила в последней публикации в Instagram.
Она заявила, что больше не будет создавать посты в Instagram, Facebook и Twitter. Свое решение знаменитость объяснила тем, что социальные сети являются средством контроля над разумом людей.
«Мне никогда не были интересны соцсети. И теперь, когда я нашла свое место в жизни, я искренне вдохновляюсь чтением и природой. Я свободна. Надеюсь, что вы тоже найдете в себе силы и вдохновение следовать своей цели и постараетесь не поддаваться соблазну тратить время попусту. Это то, что они хотят и могут использовать, чтобы заработать деньги: взять ваш разум под контроль», — написала 53-летняя Андерсон. Свой пост актриса сопроводила хештегами «сбитая с толку толпа», «жизнь» и «свобода».
Подписчики Андерсон сказали, что сожалеют об ее уходе из соцсетей. В то же время они поддержали решение звезды и порадовались за нее.
В прошлом году известный по главной роли в серии фильмов «Гарри Поттер» актер Дэниэл Рэдклифф рассказал, почему не заводил и не будет заводить учетные записи в соцсетях. Тогда он назвал увлечение социальными сетями нездоровым занятием.
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Звёзды , Дэниэл Рэдклифф , Памела Андерсон
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