Линдт высказалась о романе с Золотухиным, который был старше на 33 года

Ирина Линдт в эфире программы "Судьба человека" на канале "Россия 1" рассказала о романе с Валентином Золотухиным, который был старшее нее на 33 года. По словам актрисы, она никогда не расстраивалась из-за того, что не была официальной женой артиста:
«Я знала, что у нас с ним чистое чувство. В этом и была моя правда. У него была непростая личная жизнь. В отношениях людей важно, когда два человека понимают и принимают друг друга. В какой-то момент он стал часто приходить к нам в гости. Родители привязались к нему. Он, кстати, старше моего отца на девять лет. Печати в паспорте у нас никогда не было. Все остальное было. Для меня печать в паспорте не имела значения никогда. Мне, конечно, порой было обидно, когда он уходил к жене. Я могла оправдать эту ситуацию, что-то переосмыслить».
По словам Линдт, поначалу она хотела прервать отношения с Золотухиным, но позже не смогла совладать со своими чувствами:
«Я бы не позволила ему уйти от жены Тамары. Они с ней 30 лет были вместе. Но это были другие отношения. Там не было ревности и мучений. У нее никого не было, кроме него».
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал о том, что Литвинова завела роман с французским миллионером.