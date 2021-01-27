Линдт высказалась о романе с Золотухиным, который был старше на 33 года

«Я знала, что у нас с ним чистое чувство. В этом и была моя правда. У него была непростая личная жизнь. В отношениях людей важно, когда два человека понимают и принимают друг друга. В какой-то момент он стал часто приходить к нам в гости. Родители привязались к нему. Он, кстати, старше моего отца на девять лет. Печати в паспорте у нас никогда не было. Все остальное было. Для меня печать в паспорте не имела значения никогда. Мне, конечно, порой было обидно, когда он уходил к жене. Я могла оправдать эту ситуацию, что-то переосмыслить».