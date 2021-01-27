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«Печати не было, остальное было»: Линдт о романе с Золотухиным, который был старше на 33 года 

Мира Маркина 3 часа назад
Линдт высказалась о романе с Золотухиным, который был старше на 33 года
Фото: РИА Новости
Ирина Линдт в эфире программы "Судьба человека" на канале "Россия 1" рассказала о романе с Валентином Золотухиным, который был старшее нее на 33 года. По словам актрисы, она никогда не расстраивалась из-за того, что не была официальной женой артиста:

«Я знала, что у нас с ним чистое чувство. В этом и была моя правда. У него была непростая личная жизнь. В отношениях людей важно, когда два человека понимают и принимают друг друга. В какой-то момент он стал часто приходить к нам в гости. Родители привязались к нему. Он, кстати, старше моего отца на девять лет. Печати в паспорте у нас никогда не было. Все остальное было. Для меня печать в паспорте не имела значения никогда. Мне, конечно, порой было обидно, когда он уходил к жене. Я могла оправдать эту ситуацию, что-то переосмыслить».

По словам Линдт, поначалу она хотела прервать отношения с Золотухиным, но позже не смогла совладать со своими чувствами:

«Я бы не позволила ему уйти от жены Тамары. Они с ней 30 лет были вместе. Но это были другие отношения. Там не было ревности и мучений. У нее никого не было, кроме него».

Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал о том, что Литвинова завела роман с французским миллионером.
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