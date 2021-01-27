Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶

Как выглядит молодая жена актера, сыгравшего Гену Букина в «Счастливы вместе» 

WMJ.ru 3 часа назад
45-летний Виктор Логинов и 21-летняя Мария Гуськова сыграли свадьбу в октябре 2020 года. Теперь молодая избранница актера решила попробовать свои силы в моделинге.
Мария, как и ее супруг, занимается творческой профессией — она актриса театра и кино. Пока громких премьер в фильмографии артистки не было, а в свободное время она расширяет свое резюме новыми проектами, связанными с модельным бизнесом. Так, Гуськова приняла участие в фотосессии, примерив необычные и смелые образы.
На первом фото девушка позирует в ярко-розовом боди с длинными рукавами и в кружевных чулках. Мария распустила влажные волосы и сделала эффектный макияж с длинными розовыми стрелками. Свой образ звезда дополнила массивной золотой голдой. В кадре Гуськова обнимает надувной круг, подобранный в тон ее наряда.
На следующих снимках Мария позирует с этой же прической и макияжем, но в других look’ах: избранница Логинова успела сменить бордовый жакет на платье цвета слоновой кости. Из украшений звезда выбрала крупные серьги. В руках Гуськова держит белого питона.
Напомним, что предложение руки и сердца Марии Виктор сделал еще в середине лета 2020 года.
Чуть позже звезда сериала «Счастливы вместе» признался, что невеста оказалась младше его дочери, и отметил, что наследница не общается с его новой супругой.
Видео дня. Звездные пары, о которых многие не знали
WMJ.ru: последние новости
«Дочь смывала с меня кровь»: экс-супруга Гогунского обвинила его в насилии «Дочь смывала с меня кровь»: экс-супруга Гогунского обвинила его в насилии Было — стало: чем живет и как сейчас выглядит рэпер Дельфин Было — стало: чем живет и как сейчас выглядит рэпер Дельфин От определения цены мечты до составления карты желаний: как раскрыть свой талант и начать на нем зарабатывать От определения цены мечты до составления карты желаний: как раскрыть свой талант и начать на нем зарабатывать
Женский форум 2
Звёзды , Фото , Мария Гуськова , Виктор Логинов
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Россиян возмутила бросившая младенца в сугроб женщина
00:07
Россиян возмутила бросившая младенца в сугроб женщина
Дети
Звезды, которых уличили в фейковых отношениях
05:12
Звезды, которых уличили в фейковых отношениях
Звёзды
Неожиданные звездные пары, о которых многие не знали
03:24
Неожиданные звездные пары, о которых многие не знали
Звёзды
Какие гормоны не дают сбросить вес
04:00
Какие гормоны не дают сбросить вес
Здоровье
Звезды, которые скрывают изъяны под одеждой
04:11
Звезды, которые скрывают изъяны под одеждой
Звёзды
7 способов выглядеть моложе на 10 лет
08:22
7 способов выглядеть моложе на 10 лет
Красота
Продукты, в которые влюблен ваш желудок
09:18
Продукты, в которые влюблен ваш желудок
Еда
Ситуации, когда родители пожалели, что завели ребенка
15:37
Ситуации, когда родители пожалели, что завели ребенка
Дети
Как живет сегодня знаменитая певица C. C. Catch
06:50
Как живет сегодня знаменитая певица C. C. Catch
Звёзды
Диетолог рассказал, как обрести плоский живот
06:16
Диетолог рассказал, как обрести плоский живот
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение