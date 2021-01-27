45-летний Виктор Логинов и 21-летняя Мария Гуськова сыграли свадьбу в октябре 2020 года. Теперь молодая избранница актера решила попробовать свои силы в моделинге.

Мария, как и ее супруг, занимается творческой профессией — она актриса театра и кино. Пока громких премьер в фильмографии артистки не было, а в свободное время она расширяет свое резюме новыми проектами, связанными с модельным бизнесом. Так, Гуськова приняла участие в фотосессии, примерив необычные и смелые образы.

На первом фото девушка позирует в ярко-розовом боди с длинными рукавами и в кружевных чулках. Мария распустила влажные волосы и сделала эффектный макияж с длинными розовыми стрелками. Свой образ звезда дополнила массивной золотой голдой. В кадре Гуськова обнимает надувной круг, подобранный в тон ее наряда.

На следующих снимках Мария позирует с этой же прической и макияжем, но в других look’ах: избранница Логинова успела сменить бордовый жакет на платье цвета слоновой кости. Из украшений звезда выбрала крупные серьги. В руках Гуськова держит белого питона.

Напомним, что предложение руки и сердца Марии Виктор сделал еще в середине лета 2020 года.

Чуть позже звезда сериала «Счастливы вместе» признался, что невеста оказалась младше его дочери, и отметил, что наследница не общается с его новой супругой.