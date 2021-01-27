Наталья Селезнева увела чужого мужа и жестоко расплатилась за это

Наталья Селезнева запомнилась зрителю как Лидочка из фильма Леонида Гайдая «Операция "Ы" и другие приключения Шурика». Как сложилась судьба знаменитой актрисы, почему она увела супруга из семьи и как расплачивается сейчас за грехи молодости?

Юность и знакомство с будущим мужем

Маленькая Наталья уже в 8 лет исполнила свою первую кинороль: она сыграла Сашеньку в советском черно-белом фильме «Алеша Птицын вырабатывает характер». Причем девочка снялась не в эпизоде, а в довольно значимой роли.

После дебютной роли Наташа снялась еще в 2 фильмах прежде, чем к ней пришла настоящая слава. Девушка успешно прошла кастинг и сыграла Лиду в знаменитой комедии «Операция "Ы" и другие приключения Шурика». В то время ей было 20 лет.

Уже через 2 года, в 1968 году, на съемках фильма «Калиф-аист», Селезнева по-настоящему влюбилась в коллегу, Владимира Андреева . Девушку не остановил тот факт, что актер женат. Она об этом даже не думала, ведь не представляла жизни без этого мужчины.

37-летний Владимир тоже увлекся молодой актрисой. Увлечение было насколько серьезным, что он развелся с супругой, с которой состоял в официальном браке всего месяц, и женился на Селезневой в том же году.

Клео.Ру

Новый брак оказался крепким и счастливым. Наталья и Владимир прожили душа в душу 52 года, пока актер не скончался в 2020 году. За это время у них родился сын Егор, который впоследствии «подарил» родителям троих внуков.

Расплата за грехи

Как говорит сама Наталья, за грехи ей пришлось расплатиться по полной.

В 90-м году, в возрасте 45 лет, у Селезневой начались серьезные проблемы с щитовидной железой. Женщине провели операцию, но голос пропал из-за поврежденных связок. В это время актриса готовилась озвучивать фильм и играла в антрепризном спектакле. Оба режиссера, не договариваясь, отказались принимать других людей и ждали выздоровления Селезневой. Это придало женщине сил, и она смогла справиться со своей болезнью.

В 2014 году Наталья травмировала шейку бедра. Несколько операций не помогли женщине полностью восстановить свою прежнюю активность. Уже 6 лет актриса совсем не снимается в кино, хотя предложения от режиссеров до сих пор поступают.

Клео.Ру

Позже, на программе «Судьба человека», Наталья призналась, что много думает о своем поступке молодости. Она не понимала, что поступает плохо, разрушая семью. Но они с Владимиром действительно оказались половинками единого целого, и полвека прожили в счастливом браке.

Как живет сейчас

В 2020 году Наталья похоронила любимого супруга, тот скончался в возрасте 90 лет. Женщина часто живет на даче, где выращивает цветы и наслаждается природой. Кроме того, она увлекается футболом (болеет за ЦСКА ).

Одиночество скрашивает сын и внуки, которые часто навещают бабушку. Наталья из тех знаменитостей, которая не приветствует пластику и стареет естественным путем.