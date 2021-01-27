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ДНК-тест опроверг отцовство 90-летнего Краско 

Анна Арсеньева 2 часа назад
ДНК-тест опроверг отцовство 90-летнего Краско
Фото: globallookpress.com
Директор 90-летнего Ивана Краско рассказал, что ДНК-тест опроверг отцовство актера. Об этом сообщает издание Life.
Тестирование провели после появившихся слухов о том, что артист стал отцом в шестой раз. У его молодой подруги Юлии Кичемасовой 4 декабря 2020 года родилась дочь. Но ДНК-диагностика не подтвердила родство.

"Выяснилось, что ребенок не от него, там история такая запутанная. ДНК не подтвердилась, уже сделали анализ", — сказал директор Краско.

По его словам, актер не был шокирован, так как за годы жизни уже привык ко всему. Воспитывать ребенка Иван Краско не будет. После результатов теста возлюбленная больше ему не звонила.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Линдт высказалась о романе с Золотухиным, который был старше на 33 года.
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