На слуху: Авербух рассказал про отбор участников в «Ледниковый период» 

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«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

Актриса и модель Памела Андерсон удалила аккаунты в социальных сетях Instagram, Facebook и Twitter. Об этом она написала в своей последней публикации.

Подруга Юлии Началовой Анна Исаева обнародовала предсмертные сообщения звезды. Как оказалось, певица умоляла скрыть от журналистов и поклонников правду о своем здоровье.

Директор 90-летнего Ивана Краско рассказал, что ДНК-тест опроверг отцовство актера. Тестирование провели после появившихся новостей о том, что у артиста родилась дочь.

Кадр из шоу "Ледниковый период"

Илья Авербух раскрыл критерии отбора для участия в шоу "Ледниковый период". Все они, по словам хореографа, согласовываются.