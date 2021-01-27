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На слуху: Авербух рассказал про отбор участников в «Ледниковый период» 

Анна Арсеньева 45 минут назад
На слуху: Авербух рассказал про отбор участников в «Ледниковый период»
Фото: globallookpress.com
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

"Они хотят взять ваш разум под контроль": Памела Андерсон удалила соцсети

Актриса и модель Памела Андерсон удалила аккаунты в социальных сетях Instagram, Facebook и Twitter. Об этом она написала в своей последней публикации.
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Обнародованы предсмертные голосовые сообщения Началовой

Подруга Юлии Началовой Анна Исаева обнародовала предсмертные сообщения звезды. Как оказалось, певица умоляла скрыть от журналистов и поклонников правду о своем здоровье.
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ДНК-тест опроверг отцовство 90-летнего Краско

Директор 90-летнего Ивана Краско рассказал, что ДНК-тест опроверг отцовство актера. Тестирование провели после появившихся новостей о том, что у артиста родилась дочь.
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Авербух рассказал, как отбирает участников в "Ледниковый период"

Кадр из шоу "Ледниковый период"
Илья Авербух раскрыл критерии отбора для участия в шоу "Ледниковый период". Все они, по словам хореографа, согласовываются.
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Газмановы захотели породниться с Бузовой

@buzova86
Расставание телеведущей Ольги Бузовой и блогера Давида Манукяна удивила весь российский шоу-бизнес. Особенно отреагировала семья певца Олега Газманова.
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Видео дня. Звездные пары, о которых многие не знали
Женский форум
Звёзды , Илья Авербух , Давид Манукян , Анна Исаева , Памела Андерсон , Иван Краско , Олег Газманов , РИА Новости
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