На слуху: Авербух рассказал про отбор участников в «Ледниковый период» 

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.
Актриса и модель Памела Андерсон удалила аккаунты в социальных сетях Instagram, Facebook и Twitter. Об этом она написала в своей последней публикации.
Подруга Юлии Началовой Анна Исаева обнародовала предсмертные сообщения звезды. Как оказалось, певица умоляла скрыть от журналистов и поклонников правду о своем здоровье.
Директор 90-летнего Ивана Краско рассказал, что ДНК-тест опроверг отцовство актера. Тестирование провели после появившихся новостей о том, что у артиста родилась дочь.
Кадр из шоу "Ледниковый период"
Илья Авербух раскрыл критерии отбора для участия в шоу "Ледниковый период". Все они, по словам хореографа, согласовываются.
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Расставание телеведущей Ольги Бузовой и блогера Давида Манукяна удивила весь российский шоу-бизнес. Особенно отреагировала семья певца Олега Газманова.