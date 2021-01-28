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Сын Легкоступовой обвинил Фирсова в спаивании матери 

Teleprogramma.pro 4 часа назад
Сын Легкоступовой обвинил Фирсова в спаивании матери
Фото: Teleprogramma.pro
Как отметил Матвей, яхтсмен изначально злоупотреблял спиртными напитками и даже ему не раз предлагал выпить.
Сын певицы Валентины Легкоступовой Матвей прервал молчание в СМИ и дал первое интервью после смерти матери. По его словам, муж родительницы яхтсмен Анатолий Фирсов откровенно спаивал его мать на протяжении их совместной жизни. Причем он не раз предлагал выпить и ему, но мужчина наотрез отказывался. Валентина Легкоступова.

«Могу сказать, я не приемлю алкогольную зависимость. У Фирсова она была видна изначально. Но самое страшное во всей этой ситуации, что он постоянно пытался предложить маме, говорил, что с пивком жизнь проще, что алкоголь решает проблемы и так далее».

Матвей Легкоступов Как отметил Матвей, он всегда хотел видеть свою мать счастливой, поэтому никогда не осуждал в открытую ее выбор спутника жизни. Он принял Фирсова с его грубыми привычками, странной манерой общения и неадекватным поведением, о чем, конечно, в будущем сильно пожалел, сообщает riafan.ru.
Напомним, что исполнительница хита «Ягода-малина» погибла при странных обстоятельствах. По одной версии, она упала в ванной и сильно ударилась головой. Звезда поздно обратилась за помощью. По другой версии, ее, возможно, как раз избивал нерадивый муж.
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Звёзды , Анатолий Фирсов
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