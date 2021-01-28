Куценко и Губин: звезды, чья карьера разрушилась 

Слава может быстро прийти и также стремительно испариться. Некоторые знаменитости, о которых, казалось бы, говорили все, потом внезапно исчезают из поля зрения публики.

Кто-то из них сам разрушил свою карьеру, а кому-то просто не повезло. Например, Гошу Куценко из-за многолетнего конфликта с Первым каналом вырезали из всех передач и перестали звать сниматься в российских сериалах.

Певец Андрей Губин тоже был звездой в 90-х. Тогда его песни "Зима-холода", "Девушки как звезды" слушала вся страна. Но в начале 2000-х артист стал постепенно пропадать со сцены. По его словам, причиной стали проблемы со здоровьем.

Смотрите видео, чтобы узнать про этих и других знаменитостей, чья яркая карьера разрушилась.