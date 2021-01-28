Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶

Что известно о певице, участвующей на «Евровидении» с Киркоровым 

WMJ.ru 2 часа назад
Российский певец Филипп Киркоров поедет на международный музыкальный конкурс «Евровидение-2021» с представительницей Молдавии — певицей Натальей Гордиенко.
Об этом исполнитель и продюсер рассказал у себя в Instagram.
Он опубликовал совместное фото с эффектной певицей и заявил, что вскоре выйдет ее конкурсная песня.
В январе 2021 года стало известно, что «Евровидение» может состояться в 2021 году в привычном формате несмотря на пандемию коронавируса, однако если конкурсанты не смогут приехать в Роттердам (Нидерланды) из-за ограничений, они смогут предоставить заранее записанные номер. Также у организаторов есть несколько запасных форматов, в рамках которых шоу можно будет провести, даже если эпидемиологическая обстановка значительно ухудшится.
33-летняя Гордиенко у себя на родине — лицо известное, она гендиректор «Русского радио» в Молдавии, в России и за рубежом ее знают как участницу конкурсов «Евровидение-2006», «Новая волна 2007», «Славянский базар 2008».
Певица воспитывает маленького сына — трехлетнего Кристиана.

Ты — мой светлячок, мой хохотунчик, мое все! Пусть Боженька всегда тебя оберегает, а мне даст сил и здоровья тебя поднять!

— писала она в день рождения сына в 2020 году.

В прошлом году из-за коронавируса «Евровидение» отменили. Тогда от России на конкурс должна была отправиться группа Little Big. Будет ли она представлять страну на музыкальном соревновании в 2021 году, пока неизвестно.
Видео дня. Звезды, которых уличили в фейковых отношениях
WMJ.ru: последние новости
Как выглядит молодая жена актера, сыгравшего Гену Букина в «Счастливы вместе» Как выглядит молодая жена актера, сыгравшего Гену Букина в «Счастливы вместе» «Дочь смывала с меня кровь»: экс-супруга Гогунского обвинила его в насилии «Дочь смывала с меня кровь»: экс-супруга Гогунского обвинила его в насилии Было — стало: чем живет и как сейчас выглядит рэпер Дельфин Было — стало: чем живет и как сейчас выглядит рэпер Дельфин
Женский форум
Звёзды , Фото , Филипп Киркоров , Наталья Гордиенко , Русское Радио
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Куценко и Губин: звезды, чья карьера разрушилась
10:41
Куценко и Губин: звезды, чья карьера разрушилась
Звёзды
Россиян возмутила бросившая младенца в сугроб женщина
00:07
Россиян возмутила бросившая младенца в сугроб женщина
Дети
Звезды, которых уличили в фейковых отношениях
05:12
Звезды, которых уличили в фейковых отношениях
Звёзды
Неожиданные звездные пары, о которых многие не знали
03:24
Неожиданные звездные пары, о которых многие не знали
Звёзды
Какие гормоны не дают сбросить вес
04:00
Какие гормоны не дают сбросить вес
Здоровье
Звезды, которые скрывают изъяны под одеждой
04:11
Звезды, которые скрывают изъяны под одеждой
Звёзды
7 способов выглядеть моложе на 10 лет
08:22
7 способов выглядеть моложе на 10 лет
Красота
Продукты, в которые влюблен ваш желудок
09:18
Продукты, в которые влюблен ваш желудок
Еда
Ситуации, когда родители пожалели, что завели ребенка
15:37
Ситуации, когда родители пожалели, что завели ребенка
Дети
Как живет сегодня знаменитая певица C. C. Catch
06:50
Как живет сегодня знаменитая певица C. C. Catch
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение