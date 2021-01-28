Что известно о певице, участвующей на «Евровидении» с Киркоровым 

Об этом исполнитель и продюсер рассказал у себя в Instagram.

Он опубликовал совместное фото с эффектной певицей и заявил, что вскоре выйдет ее конкурсная песня.

В январе 2021 года стало известно, что «Евровидение» может состояться в 2021 году в привычном формате несмотря на пандемию коронавируса, однако если конкурсанты не смогут приехать в Роттердам (Нидерланды) из-за ограничений, они смогут предоставить заранее записанные номер. Также у организаторов есть несколько запасных форматов, в рамках которых шоу можно будет провести, даже если эпидемиологическая обстановка значительно ухудшится.

33-летняя Гордиенко у себя на родине — лицо известное, она гендиректор «Русского радио» в Молдавии, в России и за рубежом ее знают как участницу конкурсов «Евровидение-2006», «Новая волна 2007», «Славянский базар 2008».

Певица воспитывает маленького сына — трехлетнего Кристиана.

Ты — мой светлячок, мой хохотунчик, мое все! Пусть Боженька всегда тебя оберегает, а мне даст сил и здоровья тебя поднять!

— писала она в день рождения сына в 2020 году.

В прошлом году из-за коронавируса «Евровидение» отменили. Тогда от России на конкурс должна была отправиться группа Little Big. Будет ли она представлять страну на музыкальном соревновании в 2021 году, пока неизвестно.