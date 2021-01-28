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«Обычная хрущевка»: чем жена Джейсона Стейтема рассмешила россиян 

Анна Арсеньева 1 час назад
«Обычная хрущевка»: чем жена Джейсона Стейтема рассмешила россиян
Фото: @rosiehw
Супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли опубликовала в своем Instagram-аккаунте фотографию интерьера, и в комментариях к посту сразу появилось много россиян. То, что вдохновило супругу голливудского актера Джейсона Стейтема, рассмешило наших соотечественников и напомнило им родные квартиры в спальных районах. Подробнее — в материале "Рамблера".
Снимок, которым поделилась модель с подписчиками, набрал 33 тысячи лайков. На нем запечатлена комната с обоями в цветочек, софой и светильником. Такой дизайн показался пользователям из России сильно знакомым и родным. По их мнению, в интерьере не хватает единственного — ковра.

"Откуда у вас фотка моей квартиры в панельке?", "Не знаю, что здесь эстетического, обычная хрущевка на окраине города", "А где ковер на стене?", "Это в России?", "Обменяю двушку в Бирюлево на эту квартирку", "Мы такой диван лет 15 назад в деревню увезли", — написали в комментариях.

@rosiehw
Еще россиянам бросились в глаза плохо поклеенные обои, что тоже характерно для старых российских квартир:

"Стык на обоях виден, рисунок не совпадает на полотнах".

А вот англоязычным пользователям такой дизайн интерьера пришелся по вкусу. Им он показался очень уютным:

"Элегантно", "Отличный вкус. Идеально для меня", "Выглядит божественно".

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Звёзды , Роузи Хантингтон-уайтли
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