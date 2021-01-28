Как выглядит дочь Андрея Панина, которая от него отреклась

Почти 8 лет назад из жизни ушел актер Андрей Панин . У него осталось трое детей: двое сыновей от второго брака, и единственная дочь, с которой он не виделся долгие годы. Почему девушка отреклась от знаменитого отца, а он сам не горел желанием ее воспитывать?

Андрей Панин родился в 1962 году в обычной новосибирской семье. В детстве у будущего актера был непростой характер, он посещал спортивные секции, а также был не прочь подраться с другими мальчишками. Артист поступил в Кемеровский пищевой институт, но был отчислен за аморальное поведение. Следующим учебным заведением стал Кемеровский институт культуры, куда Андрей Владимирович поступил по совету друга. В годы учебы Панин стал играть первые роли на сцене театра.

Панин три раза проваливал вступительные экзамены в Школу-студию МХАТ, куда его не хотели брать из-за дефектов речи и нестандартной внешности. На четвертый раз у мужчины все же получилось. После окончания учебы во МХАТе актеру поступило предложение остаться там работать в качестве ассистента. Для Панина это событие стало судьбоносным, ведь именно там он познакомился со второй женой Натальей Рогожкиной , с которой жил до своей смерти. Однако до Рогожкиной актер однажды уже был женат, и этот брак оказался непростым.

Клео.Ру

Андрей Владимирович познакомился с первой супругой, Татьяной Французовой, еще в Кемерово. Родители девушки сначала скептически относились к ее браку с Паниным, ведь тот был небогат. Однако девушка любила своего супруга, а потому даже отправилась за ним в Москву.

Пара жила бедно, в коммуналке. Андрей Владимирович часто пропадал в театре, семье уделял мало внимания. Он заводил мимолетные романы с коллегами-актрисами и прочими девушками. В итоге Французова не выдержала и уехала из Москвы, будучи беременной. Женщина родила дочь Надежду, но Панин о своей семье будто и забыл: он не приехал на выписку, да и позже не объявился. Актер был занят своими проблемами и утопал в алкоголе. Французова пыталась вразумить супруга, но все было тщетно.

Клео.Ру

Из-за такого отношения к себе женщина обиделась, и не позволяла дочери видеться с отцом или его родными. Даже в свидетельстве о рождении в графе «отчество» у Надежды стоит прочерк.