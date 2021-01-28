Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶

Как сейчас выглядит дочь Андрея Панина, которая от него отреклась 

Клео.Ру 4 часа назад
Как выглядит дочь Андрея Панина, которая от него отреклась
Фото: Клео.Ру
Почти 8 лет назад из жизни ушел актер Андрей Панин. У него осталось трое детей: двое сыновей от второго брака, и единственная дочь, с которой он не виделся долгие годы. Почему девушка отреклась от знаменитого отца, а он сам не горел желанием ее воспитывать?
Андрей Панин родился в 1962 году в обычной новосибирской семье. В детстве у будущего актера был непростой характер, он посещал спортивные секции, а также был не прочь подраться с другими мальчишками. Артист поступил в Кемеровский пищевой институт, но был отчислен за аморальное поведение. Следующим учебным заведением стал Кемеровский институт культуры, куда Андрей Владимирович поступил по совету друга. В годы учебы Панин стал играть первые роли на сцене театра.
Панин три раза проваливал вступительные экзамены в Школу-студию МХАТ, куда его не хотели брать из-за дефектов речи и нестандартной внешности. На четвертый раз у мужчины все же получилось. После окончания учебы во МХАТе актеру поступило предложение остаться там работать в качестве ассистента. Для Панина это событие стало судьбоносным, ведь именно там он познакомился со второй женой Натальей Рогожкиной, с которой жил до своей смерти. Однако до Рогожкиной актер однажды уже был женат, и этот брак оказался непростым.
Клео.Ру
Андрей Владимирович познакомился с первой супругой, Татьяной Французовой, еще в Кемерово. Родители девушки сначала скептически относились к ее браку с Паниным, ведь тот был небогат. Однако девушка любила своего супруга, а потому даже отправилась за ним в Москву.
Пара жила бедно, в коммуналке. Андрей Владимирович часто пропадал в театре, семье уделял мало внимания. Он заводил мимолетные романы с коллегами-актрисами и прочими девушками. В итоге Французова не выдержала и уехала из Москвы, будучи беременной. Женщина родила дочь Надежду, но Панин о своей семье будто и забыл: он не приехал на выписку, да и позже не объявился. Актер был занят своими проблемами и утопал в алкоголе. Французова пыталась вразумить супруга, но все было тщетно.
Клео.Ру
Из-за такого отношения к себе женщина обиделась, и не позволяла дочери видеться с отцом или его родными. Даже в свидетельстве о рождении в графе «отчество» у Надежды стоит прочерк.
Надежда воспитывалась без вмешательства отца в ее жизнь. Она выросла, но с Паниным так и не общалась, как и с его двумя сыновьями от второго брака. Сейчас женщине уже 38 лет. Надежда окончила МГУ, обучившись журналистике, а затем уехала в США, где уже проживает ее мать. Отца девушка не признает, и даже сменила свою фамилию.
Видео дня. Звезды, которых уличили в фейковых отношениях
Клео.Ру: последние новости
Как сейчас выглядит Светлана Светикова, сыгравшая легендарную Эсмеральду Как сейчас выглядит Светлана Светикова, сыгравшая легендарную Эсмеральду Судьба Натальи Селезневой, которая увела чужого мужа из семьи, а потом жестоко расплатилась за это Судьба Натальи Селезневой, которая увела чужого мужа из семьи, а потом жестоко расплатилась за это "Вот тебе и Кузя!": Гогунский «потерял» дочь из-за своей жестокости "Вот тебе и Кузя!": Гогунский «потерял» дочь из-за своей жестокости
Женский форум
Звёзды , Наталья Рогожкина , Андрей Панин , МГУ , Клео.Ру
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Куценко и Губин: звезды, чья карьера разрушилась
10:41
Куценко и Губин: звезды, чья карьера разрушилась
Звёзды
Россиян возмутила бросившая младенца в сугроб женщина
00:07
Россиян возмутила бросившая младенца в сугроб женщина
Дети
Звезды, которых уличили в фейковых отношениях
05:12
Звезды, которых уличили в фейковых отношениях
Звёзды
Неожиданные звездные пары, о которых многие не знали
03:24
Неожиданные звездные пары, о которых многие не знали
Звёзды
Какие гормоны не дают сбросить вес
04:00
Какие гормоны не дают сбросить вес
Здоровье
Звезды, которые скрывают изъяны под одеждой
04:11
Звезды, которые скрывают изъяны под одеждой
Звёзды
7 способов выглядеть моложе на 10 лет
08:22
7 способов выглядеть моложе на 10 лет
Красота
Продукты, в которые влюблен ваш желудок
09:18
Продукты, в которые влюблен ваш желудок
Еда
Ситуации, когда родители пожалели, что завели ребенка
15:37
Ситуации, когда родители пожалели, что завели ребенка
Дети
Как живет сегодня знаменитая певица C. C. Catch
06:50
Как живет сегодня знаменитая певица C. C. Catch
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение