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Отдых круглый год: кто из звезд не может жить без пляжей 

WomanHit.ru 4 часа назад
Отдых круглый год: звезды, которые не могут жить без пляжей
Фото: WomanHit.ru - МК
Расскажем о селебритис, которые отправляются в лето при любом удобном случае.
Трудно встретить человека, который бы отказался провести отпуск на шикарном пляже, особенно после тяжелого рабочего года. Звездам также не чужда страсть к белому песку и прозрачным волнам, однако некоторые представители шоу-бизнеса настолько обожают солнечные пляжи, что практически на них живут. Сегодня мы решили вспомнить самых больших любителей «потюленить».

Бритни Спирс

В последние несколько лет певица не радует частыми выступлениями и записью альбомов, зато с завидной регулярностью отправляется отдыхать на красивейшие пляжи на Гавайях. Чаще всего артистку можно встретить на пляжах Мауи, где Бритни проводит время со своим молодым человеком Сэмом Асгари. Стоит отметить, что Спирс не просто делится красивыми фото, но и нередко выкладывает небольшие видео с пляжа, на которых занимается йогой.

Кэмерон Диаз

Голливудская актриса также неравнодушна к красивым пляжам, однако предпочитает не улетать на далекие острова, а проводить время во Флориде — местные пляжи не уступают по комфорту Гавайским. Несмотря на все усилия папарацци сделать «горячее» фото, Диаз не дает им такой возможности, ведь актрису трудно упрекнуть в отсутствии формы — в свои 48 Кэмерон может дать фору более молодым коллегам, очевидно, актриса не пропускает занятия с личным тренером между работой и частыми пляжными активностями.

Жизель Бюндхен

Модель большую часть детства провела на горячих пляжах Бразилии, а потому любовь к подобному виду отдыха девушка проносит через всю жизнь. Помимо того, что Жизель при любом удобном случае отправляется на самые крутые пляжи мира, модель не упускает момента провести фотосессию и здесь — благо данные позволяют сделать просто потрясающие снимки. Один из обожаемых пунктов посещения модели — пляжи Коста-Рики.

Джаред Лето

Актер и певец, уже долгие годы вызывающий вопросы у своих поклонников относительно своего прекрасного внешнего вида, также является завсегдатаем дорогих курортов. Лето не стесняется демонстрировать свое тело не только в «Инстаграме», но и на пляже, где нередко можно «поймать» Джареда за шуточной фотосессией — актер в своей манере подкалывает девушек, которые стараются изо всех сил отлично выглядеть на фото, но стоит отметить, все внимание привлекает его торс, а не саркастичные хэштеги.
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