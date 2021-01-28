Ортопед назвала знаменитость с самыми красивыми стопами

Стопы супруги принца Гарри Меган Маркл оказались близки к совершенству. Результаты исследования ортопеда и основательницы YouTube-канала Марио Яу (Marion Yau), которые она провела совместно с популярным лондонским доктором Кенни (Dr Kenny), приводит The Sun.

В результате эксперимента врачи составили рейтинг, куда вошли восемь знаменитостей с самыми красивыми ногами. Для этого медики сопоставили пропорции ног звезд с правилом золотого сечения: согласно математической формуле, соотношение всех частей стопы Меган Маркл на 95 процентов совпало с идеалом.

«Только длина свода ее стопы на 97 процентов совпадает с правилом золотого сечения, это самый высокий показатель среди восьмерых знаменитостей. Можно сказать, что у нее королевские ноги!» — прокомментировала Яу.