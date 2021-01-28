На слуху: Горбачева рассказала о сильной неприязни к Собчак 

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«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

@legkostupovavalentina

Сын певицы Валентины Легкоступовой Матвей прервал молчание в СМИ и дал первое интервью после смерти матери. По его словам, муж родительницы яхтсмен Анатолий Фирсов откровенно спаивал его мать на протяжении их совместной жизни.

Певец Сергей Шнуров написал заявление в полицию. В своей жалобе он указывает на угрозы со стороны мужа Валерии — продюсера Иосифа Пригожина.

Российская актриса Ирина Горбачева призналась в сильной неприязни, которую она до недавнего времени испытывала к телеведущей Ксении Собчак.

Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, народный артист СССР уже несколько недель находится в больнице. Врачи оценивают состояние 87-летнего актера как крайне тяжелое.

Вдова телеведущего Ларри Кинга назвала причину смерти шоумена. По ее словам, к смерти привела не коронавирусная инфекция, а сепсис.