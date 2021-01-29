Вдова Грачевского рассказала о его болезни и последних днях

Вдова Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская поделилась подробностями его болезни. О последних днях жизни художественного руководителя киножурнала «Ералаш» она рассказала в эфире «Пусть говорят» на Первом канале.

По словам Белоцерковской, первым симптомом болезни Грачевского был озноб. После этого он сделал тест на коронавирус, который оказался положительным. Спустя неделю у него поднялась температура, однако режиссер отказывался делать компьютерную томографию (КТ) легких.

Через четыре дня ему не стало лучше, и тогда россиянка настояла на обследовании. В итоге выяснилось, что у него поражено 75 процентов легких. «Он, когда узнал, то в этот момент почернел. Еще и потому что видел, как я шла с результатами и меня трясло», — поделилась женщина.

В тот же день его госпитализировали. В первые 10 дней в больнице Грачевский был на кислородной поддержке, затем его состояние улучшилось. Белоцерковская призналась, что не могла ездить к мужу в больницу, так как сама заразилась коронавирусом, однако общалась с ним по телефону, а друг худрука «Ералаша» по ее просьбе отвозил ему продукты.

По ее словам, вскоре мужу снова стало плохо, его перевели в реанимацию, а за сутки до смерти отправили в другое отделение. «За день до смерти мне сказали, что он на гемодиализе — отказали почки. Мне говорили: стабильно тяжелый. На следующий день врач написала: "Катенька, все плохо. У него развился сепсис". Даже в этот момент я верила, что он справится», — подытожила вдова Грачевского.

Ранее Белоцерковская поделилась прощальной фотографией Грачевского. ««R. I. P… Ты жив во мне и своих детях!» — написала она. Позднее вдова режиссера опубликовала в Instagram-сторис пост, где в резкой форме ответила подписчикам об организации похорон режиссера. Она заявила, что никого не просила помогать.

О смерти Грачевского стало известно вечером 14 января. Причиной стали осложнения после перенесенного коронавируса. Он скончался на 72-м году жизни не выходя из медикаментозной комы. Его похоронили 17 января на Троекуровском кладбище в Москве, прощание прошло в Доме кино.

Грачевский работал худруком «Ералаша» с 2002 года. Он также известен зрителю по постановке кинокартин «Крыша» и «Между нот, или Тантрическая симфония». Выступал как автор проекта «Социальная реклама».