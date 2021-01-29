Вдова Грачевского рассказала о последних днях мужа 

Вдова Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская рассказала о последних днях мужа. Своей историей она поделилась в эфире «Пусть говорят» на Первом канале.

По словам Белоцерковской, первым симптомом болезни Грачевского был озноб. После этого он сделал тест на коронавирус, который оказался положительным. Спустя неделю у него поднялась температура, однако режиссер отказывался делать КТ легких.

Он не шел на поправку и жена настояла на обследовании. В итоге обнаружили 75 процентов поражения легких.

«Он, когда узнал, то в этот момент почернел. Еще и потому что видел, как я шла с результатами и меня трясло», — поделилась женщина.

Грачевский оказался в больнице, а Белоцерковская подхватила COVID-19 и не смогла навещать его. Друзьям пришлось привозить мужчине продукты.

Несмотря на то, что женщина надеялась, что Грачевский выздоровеет, состояние становилось только хуже.