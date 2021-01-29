Вдова Грачевского рассказала о последних днях мужа 

Вдова Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская рассказала о последних днях мужа. Своей историей она поделилась в эфире «Пусть говорят» на Первом канале.
По словам Белоцерковской, первым симптомом болезни Грачевского был озноб. После этого он сделал тест на коронавирус, который оказался положительным. Спустя неделю у него поднялась температура, однако режиссер отказывался делать КТ легких.
Он не шел на поправку и жена настояла на обследовании. В итоге обнаружили 75 процентов поражения легких.
«Он, когда узнал, то в этот момент почернел. Еще и потому что видел, как я шла с результатами и меня трясло», — поделилась женщина.
Грачевский оказался в больнице, а Белоцерковская подхватила COVID-19 и не смогла навещать его. Друзьям пришлось привозить мужчине продукты.
Несмотря на то, что женщина надеялась, что Грачевский выздоровеет, состояние становилось только хуже.
«За день до смерти мне сказали, что он на гемодиализе — отказали почки. Мне говорили: стабильно тяжелый. На следующий день врач написала: "Катенька, все плохо. У него развился сепсис".
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