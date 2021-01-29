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Мать комика с ТНТ рассказала о последнем разговоре с сыном перед смертью 

Даня Виттиг 3 часа назад
Мать комика с ТНТ рассказала о последнем разговоре с сыном
Фото: @shalyap_in
Мать стендап-комика с ТНТ Александра Шаляпина рассказала «Пятому каналому» о последнем разговоре с сыном перед самоубийством.
Женщина сообщила, что поддерживала связь с сыном до последних дней.

«Он мне все время говорил: "Мама, я счастливый человек". Друзей своих любил»,

Она также добавила, что ее сын прожил счастливую жизнь. Он объездил практически весь мир, его постоянно приглашали на выступления в разные города России.
По ее словам, помимо депрессии на решение покончить с жизнью повлияла алкогольная зависимость. Поэтому мать комика обратилась к артистам, которые страдают от пагубных привычек.

«Поймите, вы народу нужны, народу не нужны дешевые выступления», — сказала она.

Ранее "Рамблер" сообщал, в каком случае алкоголизм перерастает в депрессию.
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