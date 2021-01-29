Мать комика с ТНТ рассказала о последнем разговоре с сыном

Мать стендап-комика с ТНТ Александра Шаляпина рассказала «Пятому каналому» о последнем разговоре с сыном перед самоубийством.
Женщина сообщила, что поддерживала связь с сыном до последних дней.
«Он мне все время говорил: "Мама, я счастливый человек". Друзей своих любил»,
Она также добавила, что ее сын прожил счастливую жизнь. Он объездил практически весь мир, его постоянно приглашали на выступления в разные города России.
По ее словам, помимо депрессии на решение покончить с жизнью повлияла алкогольная зависимость. Поэтому мать комика обратилась к артистам, которые страдают от пагубных привычек.
«Поймите, вы народу нужны, народу не нужны дешевые выступления», — сказала она.
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