Мать комика с ТНТ рассказала о последнем разговоре с сыном

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Мать стендап-комика с ТНТ Александра Шаляпина рассказала «Пятому каналому» о последнем разговоре с сыном перед самоубийством.

Женщина сообщила, что поддерживала связь с сыном до последних дней.

«Он мне все время говорил: "Мама, я счастливый человек". Друзей своих любил»,

Она также добавила, что ее сын прожил счастливую жизнь. Он объездил практически весь мир, его постоянно приглашали на выступления в разные города России.

По ее словам, помимо депрессии на решение покончить с жизнью повлияла алкогольная зависимость. Поэтому мать комика обратилась к артистам, которые страдают от пагубных привычек.