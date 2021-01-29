Стала известна сумма, которую Ефремов прячет от жены

В заначке у актера Михаила Ефремова , которую он спрятал от жены перед арестом, лежит около 80 миллионов рублей наличными. Известно, что эти деньги сейчас находятся в ячейке ВТБ . Никто, кроме актера не может распоряжаться этими финансами и снимать их без его ведома.

Между тем жена Михаила Ефремова Софья Кругликова пытается любыми способами получить эти деньги. Дело в том, что ее финансы в данный момент, что называется, поют романы. Деньги на исходе, но Михаил Ефремов пока не соглашается дать распоряжение, чтобы жена сняла хотя бы часть денег. Кругликова штурмует зону, где находится Ефремов, с помощью своих адвокатов.

Отметим, что до своего попадания в колонию Михаил Ефремов получал порядка 30 миллионов рублей в год за работу в театре и съемках в картинах, сообщает телеграм-канал Mash.

Актер Михаил Ефремов отбывает срок за смертельные ДТП, которое он устроил в центре Москвы в прошлом году. По его вине погиб человек. При этом в момент аварии Ефремов был в состоянии алкогольного опьянения.