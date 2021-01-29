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Хватит на безбедную старость: стала известна сумма, которую Ефремов прячет в банковской ячейке от жены 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Стала известна сумма, которую Ефремов прячет от жены
Фото: Teleprogramma.pro
В заначке у актера Михаила Ефремова, которую он спрятал от жены перед арестом, лежит около 80 миллионов рублей наличными. Известно, что эти деньги сейчас находятся в ячейке ВТБ. Никто, кроме актера не может распоряжаться этими финансами и снимать их без его ведома.
Между тем жена Михаила Ефремова Софья Кругликова пытается любыми способами получить эти деньги. Дело в том, что ее финансы в данный момент, что называется, поют романы. Деньги на исходе, но Михаил Ефремов пока не соглашается дать распоряжение, чтобы жена сняла хотя бы часть денег. Кругликова штурмует зону, где находится Ефремов, с помощью своих адвокатов.
Отметим, что до своего попадания в колонию Михаил Ефремов получал порядка 30 миллионов рублей в год за работу в театре и съемках в картинах, сообщает телеграм-канал Mash.
Актер Михаил Ефремов отбывает срок за смертельные ДТП, которое он устроил в центре Москвы в прошлом году. По его вине погиб человек. При этом в момент аварии Ефремов был в состоянии алкогольного опьянения.
Кстати, сейчас Ефремов находится в Белгородской области. В колонии он устроился работать в швейный цех. Как заверили в колонии актер на хорошем счету и якобы никакого конфликта с женой у него на самом деле нет, сообщает ТАСС.
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Звёзды , Михаил Ефремов , Банк ВТБ , ИТАР-ТАСС
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