«Я знаю, как умру»: сын Олега Табакова заговорил о смерти

Актер Павел Табаков , сын легендарного режиссера Олега Табакова , в подкасте телеканала ТНТ, посвященном сериалу «Полет», неожиданно заговорил о своей будущей смерти. По сюжету, в картине его герой чудом избегает смерти. Он опаздывает на самолет, который разбивается. Сам актер летать не боится, потому что уверен, что умрет в будущем другим образом.

«Я знаю, как умру — меня собьет машина. Меня много раз вытаскивали из-под машины в последний момент. Я на что-то отвлекался, и тут на меня начинала ехать машина».

Как отметил Павел Табаков, он верит в судьбу. По его мнению, бороться с тем, что тебе предначертано свыше просто бесполезно. Также артист отметил, что однажды столкнулся с изменой любимого человека. Он пытался вернуть былые чувства, простив любимую, но, по его признанию, ничего хорошего из этого не вышло. Они в итоге с девушкой все равно расстались.