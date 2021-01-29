Адвокат опроверг конфликт Ефремова с женой из-за скрытых миллионов

Адвокат Михаила Ефремова опроверг информацию о его конфликте с женой Софьей Кругликовой. Информацию об этом Петр Хархорин сообщил изданию ТАСС.

Он считает, люди намеренно раскачивают ситуацию перед слушанием дела в кассационной инстанции, чтобы не допустить смягчения наказания Ефремову.

Хархорин назвал подобные утверждения в СМИ фейком. Он также уточнил, что супруга актера получила доступ к банковской ячейке с деньгами в ноябре 2020 года.

Адвокат подтвердил, что актер работает в швейном цехе колонии в Белгородской области, руководство и сокамерники относятся к нему хорошо.

«Все у него в порядке, он здоров», — подчеркнул Хархорин.

Напомним, что Ефремов якобы скрыл около 80 миллионов рублей и положил их на хранение в банковскую ячейку, что и послужило началом конфликта между супругами. Об этом сообщил Talegram-канал Mash.