«Знаю, как умру»: сын Олега Табакова заговорил о смерти

Cын легендарного режиссера Олега Табакова неожиданно заговорил о своей будущей смерти в подкасте телеканала ТНТ.
Подкаст записывали в честь выхода на экраны сериала под названием "Полет". По сюжету, в картине герой Павла Табакова чудом избегает смерти. Он опаздывает на самолет, который разбивается. При этом актер не боится летать, потому что уверен, что умрет другим образом.
«Я знаю, как умру — меня собьет машина. Меня много раз вытаскивали из-под машины в последний момент. Я на что-то отвлекался, и тут на меня начинала ехать машина».
Как отмечает сам Павел, он верит в судьбу. По его мнению, бороться с тем, что тебе предначертано свыше бесполезно.
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