Ещё
Далее:
Читайте также:
Николь Кидман в эротической драме
Николь Кидман в эротической драме Без стеснения ⟶

«Знаю, как умру»: сын Олега Табакова заговорил о своей смерти 

Даня Виттиг 2 часа назад
«Знаю, как умру»: сын Олега Табакова заговорил о смерти
Фото: @tabakov_pavel
Cын легендарного режиссера Олега Табакова неожиданно заговорил о своей будущей смерти в подкасте телеканала ТНТ.
Подкаст записывали в честь выхода на экраны сериала под названием "Полет". По сюжету, в картине герой Павла Табакова чудом избегает смерти. Он опаздывает на самолет, который разбивается. При этом актер не боится летать, потому что уверен, что умрет другим образом.

«Я знаю, как умру — меня собьет машина. Меня много раз вытаскивали из-под машины в последний момент. Я на что-то отвлекался, и тут на меня начинала ехать машина».

Как отмечает сам Павел, он верит в судьбу. По его мнению, бороться с тем, что тебе предначертано свыше бесполезно.
Ранее "Рамблер" сообщал, как живет сейчас бывшая жена Олега Табакова.
Видео дня. Куценко и Губин: звезды, чья карьера разрушилась
Звёзды , Павел Табаков , Олег Табаков
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Куценко и Губин: звезды, чья карьера разрушилась
10:41
Куценко и Губин: звезды, чья карьера разрушилась
Звёзды
Россиян возмутила бросившая младенца в сугроб женщина
00:07
Россиян возмутила бросившая младенца в сугроб женщина
Дети
Звезды, которых уличили в фейковых отношениях
05:12
Звезды, которых уличили в фейковых отношениях
Звёзды
Неожиданные звездные пары, о которых многие не знали
03:24
Неожиданные звездные пары, о которых многие не знали
Звёзды
Какие гормоны не дают сбросить вес
04:00
Какие гормоны не дают сбросить вес
Здоровье
Звезды, которые скрывают изъяны под одеждой
04:11
Звезды, которые скрывают изъяны под одеждой
Звёзды
7 способов выглядеть моложе на 10 лет
08:22
7 способов выглядеть моложе на 10 лет
Красота
Продукты, в которые влюблен ваш желудок
09:18
Продукты, в которые влюблен ваш желудок
Еда
Ситуации, когда родители пожалели, что завели ребенка
15:37
Ситуации, когда родители пожалели, что завели ребенка
Дети
Как живет сегодня знаменитая певица C. C. Catch
06:50
Как живет сегодня знаменитая певица C. C. Catch
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение