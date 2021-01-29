СМИ: вторая жена Владимира Высоцкого прикована к постели

Вторая жена поэта и барда Владимира Высоцкого, мать Аркадия Никиты Высоцких , актриса Людмила Абрамова находится в тяжелом состоянии. Как пишет телеграм-канал «НеМалахов» об этом сообщили в Государственном музее Владимира Высоцкого. Людмила Владимировна прикована уже достаточно долгое время к постели. Женщина практически парализована.

Напомним, что Людмила Абрамова и Владимир Высоцкий были вместе почти десять лет. У них родилось двое сыновей. Старший Аркадий появился на свет в 1962 году. Он по профессии актер и сценарист. Второй сын Никита родился спустя два года. Он также известный режиссер и сценарист.

Добавим, что после расставания с Владимиром Высоцким Людмила Абрамова с 1971 по 1990 год была в браке с инженером-механиком Юрием Овчаренко. От него в 1973 году у нее на свет появилась дочь Серафима. Отметим, что в августе прошлого года Людмиле Абрамовой исполнился 81 год.