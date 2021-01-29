Украина запретила въезд еще пяти российским артистам 

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Министерство культуры и информационной политики Украины внесло в черный список деятелей культуры, которым запрещен въезд в страну, еще пять российских артистов, сообщает РИА Новости

Сами артисты пока не прокомментировали наложенные запреты. Конкретные причины их включения в черный список не указаны.