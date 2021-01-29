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Украина запретила въезд еще пяти российским артистам 

Lenta.ru 1 час назад
Украина запретила въезд еще пяти российским артистам
Фото: Lenta.ru
Министерство культуры и информационной политики Украины внесло в черный список деятелей культуры, которым запрещен въезд в страну, еще пять российских артистов, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что россияне были включены в стоп-лист по рекомендации спецслужб. Они посчитали, что Ольга Кормухина, Ольга Засульская, Игорь Саруханов, Денис Клявер и Марк Тишман могут представлять угрозу национальной безопасности Украины из-за своей политической позиции.
Сами артисты пока не прокомментировали наложенные запреты. Конкретные причины их включения в черный список не указаны.
Украинский Минкульт создал черный список российских деятелей культуры в 2015 году. В него вошли, например, Олег Газманов, Сергей Пенкин, Валерия, Александр Розенбаум и Юлия Чичерина. Всего по состоянию на 29 января в нем значатся 164 человека. Правительство Украины также запретило показ российских фильмов с «милитаристскими» мотивами, снятых после 1991 года, а также сериалов, созданных после 2014-го.
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Звёзды , Денис Клявер , Ольга Кормухина , Александр Розенбаум , Юлия Чичерина , Марк Тишман , Игорь Саруханов , Сергей Пенкин , Олег Газманов , Минкультуры , Правительство Украины , РИА Новости
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