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Опра Уинфри и Кейт Хадсон: звезды, которые родились с шестью пальцами 

Анна Арсеньева 2 часа назад
Согласно статистике, с шестью пальцами на руках и ногах рождается примерно один ребенок из 500. В медицине это отклонение называется полидактилией. Как правило, лишние конечности удаляют сразу после рождения, но иногда их оставляют.
Полидактилия нередко встречается и у знаменитых людей. Кто-то скрывает от лишних глаз свою патологию, а кто-то не переживает и спокойно появляется на публике в открытой обуви. Например, шесть пальцев у "девушки Бонда" Холли Берри и актрисы Кейт Хадсон. Раньше полидактилия была и у телеведущей Опры Уинфри, но она избавилась от лишней конечности.
Смотрите видео, чтобы узнать про этих и других знаменитостей, которые родились с шестью пальцами.
Ранее "Рамблер" рассказывал про звезд, чья карьера разрушилась.
Звёзды , Видео , Кейт Хадсон
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