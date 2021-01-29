Опра Уинфри и Кейт Хадсон: звезды, которые родились с шестью пальцами 

Согласно статистике, с шестью пальцами на руках и ногах рождается примерно один ребенок из 500. В медицине это отклонение называется полидактилией. Как правило, лишние конечности удаляют сразу после рождения, но иногда их оставляют.

Полидактилия нередко встречается и у знаменитых людей. Кто-то скрывает от лишних глаз свою патологию, а кто-то не переживает и спокойно появляется на публике в открытой обуви. Например, шесть пальцев у "девушки Бонда" Холли Берри и актрисы Кейт Хадсон . Раньше полидактилия была и у телеведущей Опры Уинфри, но она избавилась от лишней конечности.

Смотрите видео, чтобы узнать про этих и других знаменитостей, которые родились с шестью пальцами.