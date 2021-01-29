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«Моя мама действительно больна»: Никита Высоцкий подтвердил проблемы со здоровьем у родительницы 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Никита Высоцкий подтвердил болезнь матери
Фото: Globallookpress.com
Режиссер и актер Никита Высоцкий в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma. pro подтвердил ранее появившуюся информацию в телеграм-каналах о тяжелом состоянии своей матери актрисы Людмилы Абрамовой.

«Это дело моей семьи. Мы бы не хотели это ни с кем обсуждать. Моя мама действительно больна. Это правда. Все остальное — это как бы никого не касается. Всего доброго».

Ранее в СМИ прошла информация, что женщина, которой уже 81 год, прикована к кровати и практически парализована.
Людмила Абрамова является второй женой легендарного барда и поэта Владимира Высоцкого, который ушел из жизни в 1980 году. От него она родила двух сыновей — Аркадия и Никиту. Они стали известными актерами. С Высоцким женщина состояла в браке с 1965 по 1970 год. У нее также еще есть дочь Серафима от следующего союза. Она почти двадцать лет прожила с инженером-механиком Юрием Овчаренко.
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Звёзды , Людмила Абрамова , Никита Высоцкий
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