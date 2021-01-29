Никита Высоцкий подтвердил тяжелое состояние своей матери 

Режиссер и актер Никита Высоцкий в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro подтвердил ранее появившуюся информацию в СМИ о тяжелом состоянии своей матери актрисы Людмилы Абрамовой

«Это дело моей семьи. Мы бы не хотели это ни с кем обсуждать. Моя мама действительно больна. Это правда. Все остальное — это как бы никого не касается. Всего доброго»,

— заявил Высоцкий.

По информации СМИ, вторая жена легендарного барда и поэта Владимира Высоцкого, которой уже 81 год, прикована к кровати и практически парализована.

Абрамова от Высоцкого родила двух сыновей — Аркадия и Никиту.