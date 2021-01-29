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Никита Высоцкий подтвердил тяжелое состояние своей матери 

Мария Грибова 1 час назад
Никита Высоцкий подтвердил тяжелое состояние своей матери
Фото: РИА Новости
Режиссер и актер Никита Высоцкий в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro подтвердил ранее появившуюся информацию в СМИ о тяжелом состоянии своей матери актрисы Людмилы Абрамовой.

«Это дело моей семьи. Мы бы не хотели это ни с кем обсуждать. Моя мама действительно больна. Это правда. Все остальное — это как бы никого не касается. Всего доброго»,

— заявил Высоцкий.
По информации СМИ, вторая жена легендарного барда и поэта Владимира Высоцкого, которой уже 81 год, прикована к кровати и практически парализована.
Абрамова от Высоцкого родила двух сыновей — Аркадия и Никиту.
Ранее "Рамблер" писал о том, что похороны Ланового пройдут 1 февраля на Новодевичьем кладбище.
Звёзды , Людмила Абрамова , Никита Высоцкий
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