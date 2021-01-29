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Риелтор рассказал, сколько бы стоил особняк Ротару если бы находился в России 

Teleprogramma.pro 23 минуты назад
Риелтор рассказал, сколько бы стоил особняк Ротару в России
Фото: Teleprogramma.pro
Недавно в Сеть попали фотографии дома, где живет певица София Ротару. Живет она, напомним, в Украине. А домик, точнее коттедж, расположен в 20 километрах от Киева между поселками Козин и Пятихатка в элитном пригороде Конча Заспе (это как московская Рублевка). Площадь жилья примерно 1,4 тысячи квадратных метров. Стоимость такого дома очень высока. По оценкам эксперта по вопросам недвижимости Алексея Силантьева, если бы подобный дом действительно находился в элитных российских поселках, то его цена стартовала от полумиллиарда рублей.
Коттедж Софии Ротару в два, а частично и в три этажа, вокруг дома вековые сосны и ели. А еще ров, чтобы не добрались вездесущие папарацци. По данным украинских сайтов недвижимости, цены на жилье аналогичной площади в указанных поселках варьируются от 50 до 170 миллионов гривен (по курсу в рублях это примерно это 135 и 459 миллионов рублей). Дом Софии Ротару находится под Киевом.
Впрочем, в России подобные коттеджи стоят не меньше. Например, в Ленинградской области за дом такой площадью в деревне Черемухино Приозерского района просят 200 миллионов рублей, а в поселке Западная Лица Всеволжского района похожий коттедж стоит 300 миллионов рублей. Жилье певицы расположено в элитном районе.
instagram.com / @sofiarotaru.official
«В Подмосковье еще дороже в полтора-два раза: где-то 400–600 миллионов, — приводит слова эксперта «ФАН». — Но на цену влияют многие факторы: комфортабельность самого жилья, транспортная доступность. И это без учета земли». Мало кто знает, что изначально композицию «Звенит январская вьюга» режиссер фильма «Иван Васильевич меняет профессию» Леонид Гайдай предложил спеть Софии Ротару. Однако ее голос не пришелся по вкусу создателю картины, поэтому он доверил исполнить хит другой артистке, пишет сайт «Актуальные новости».
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Звёзды , Леонид Гайдай , София Ротару
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