Риелтор рассказал, сколько бы стоил особняк Ротару в России

Недавно в Сеть попали фотографии дома, где живет певица София Ротару . Живет она, напомним, в Украине. А домик, точнее коттедж, расположен в 20 километрах от Киева между поселками Козин и Пятихатка в элитном пригороде Конча Заспе (это как московская Рублевка). Площадь жилья примерно 1,4 тысячи квадратных метров. Стоимость такого дома очень высока. По оценкам эксперта по вопросам недвижимости Алексея Силантьева, если бы подобный дом действительно находился в элитных российских поселках, то его цена стартовала от полумиллиарда рублей.

Коттедж Софии Ротару в два, а частично и в три этажа, вокруг дома вековые сосны и ели. А еще ров, чтобы не добрались вездесущие папарацци. По данным украинских сайтов недвижимости, цены на жилье аналогичной площади в указанных поселках варьируются от 50 до 170 миллионов гривен (по курсу в рублях это примерно это 135 и 459 миллионов рублей). Дом Софии Ротару находится под Киевом.

Впрочем, в России подобные коттеджи стоят не меньше. Например, в Ленинградской области за дом такой площадью в деревне Черемухино Приозерского района просят 200 миллионов рублей, а в поселке Западная Лица Всеволжского района похожий коттедж стоит 300 миллионов рублей. Жилье певицы расположено в элитном районе.

instagram.com / @sofiarotaru.official