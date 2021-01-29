На слуху: Особняк Ротару оценили в полмиллиарда рублей 

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

Директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок сообщил дату и место похорон Василия Ланового. Актера похоронят 1 февраля на Новодевичьем кладбище столицы. Панихида по актеру пройдет в тот же день.

Режиссер и актер Никита Высоцкий в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro подтвердил ранее появившуюся информацию в СМИ о тяжелом состоянии своей матери актрисы Людмилы Абрамовой

Недавно в Сеть попали фотографии дома, где живет певица София Ротару. Живет она, напомним, в Украине. А домик, точнее коттедж, расположен в 20 километрах от Киева между поселками Козин и Пятихатка в элитном пригороде Конча Заспе (это как московская Рублевка).

Кадр из сериала "Следователь Тихонов"

Адвокат Михаила Ефремова опроверг информацию о его конфликте с женой Софьей Кругликовой. Он считает, люди намеренно раскачивают ситуацию перед слушанием дела в кассационной инстанции.

Согласно статистике, с шестью пальцами на руках и ногах рождается примерно один ребенок из 500. В медицине это отклонение называется полидактилией. Как правило, лишние конечности удаляют сразу после рождения, но иногда их оставляют.