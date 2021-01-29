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На слуху: Особняк Ротару оценили в полмиллиарда рублей 

Мария Грибова 1 час назад
На слуху: Особняк Ротару оценили в полмиллиарда рублей
Фото: РИА Новости
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

Похороны Ланового пройдут 1 февраля на Новодевичьем кладбище

Директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок сообщил дату и место похорон Василия Ланового. Актера похоронят 1 февраля на Новодевичьем кладбище столицы. Панихида по актеру пройдет в тот же день.
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Никита Высоцкий подтвердил тяжелое состояние своей матери

Режиссер и актер Никита Высоцкий в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro подтвердил ранее появившуюся информацию в СМИ о тяжелом состоянии своей матери актрисы Людмилы Абрамовой.
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Риелтор рассказал, сколько бы стоил особняк Ротару в России

Недавно в Сеть попали фотографии дома, где живет певица София Ротару. Живет она, напомним, в Украине. А домик, точнее коттедж, расположен в 20 километрах от Киева между поселками Козин и Пятихатка в элитном пригороде Конча Заспе (это как московская Рублевка).
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Адвокат опроверг конфликт Ефремова с женой из-за скрытых миллионов

Кадр из сериала "Следователь Тихонов"
Адвокат Михаила Ефремова опроверг информацию о его конфликте с женой Софьей Кругликовой. Он считает, люди намеренно раскачивают ситуацию перед слушанием дела в кассационной инстанции.
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Опра Уинфри и Кейт Хадсон: звезды, которые родились с шестью пальцами

Согласно статистике, с шестью пальцами на руках и ногах рождается примерно один ребенок из 500. В медицине это отклонение называется полидактилией. Как правило, лишние конечности удаляют сразу после рождения, но иногда их оставляют.
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Видео дня. Куценко и Губин: звезды, чья карьера разрушилась
Женский форум 1
Звёзды , Михаил Ефремов , Людмила Абрамова , Василий Лановой , Кейт Хадсон , Никита Высоцкий , София Ротару , Кирилл Крок , РИА Новости
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