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Лановой с женой годами заботились о тайной внучке 

Диана Товсепова 2 часа назад
Актер Василий Лановой и его жена Ирина Купченко долгие годы заботились о своей тайной внучке Ане. Оказалось, что это внебрачная дочь их сына Сергея, ушедшего из жизни от гипертонического криза в 37 лет.
Актер узнал о внучке случайно, когда ей было уже семь лет. Так, в редакцию одной из телепередач позвонила женщина из Архангельска и попросила передать свой номер телефона знаменитому актеру и сообщить, что у него есть внучка. Информация дошла до Ланового и он, на удивление, поверил и перезвонил. Позже ыяснилось, что женщина говорила правду. Это подтвердил ДНК-тест.
Лановой и Купченко стали приглашать внучку в Москву на каждые каникулы. Сегодня Анне уже 20 лет, она студентка. А семья приняла решение не участвовать в шоу и не показывать фото Анны общественности.
Василий Лановой умер 28 января в возрасте 87 лет. Актер перенес COVID-19, но не перенес последствия заболевания. Похороны любимого всей страной актера пройдут 1 февраля на Новодевичьем кладбище в Москве.
Ранее "Рамблер" сообщал, какое наследство оставил Василий Лановой.
Женский форум
Звёзды , Видео , Василий Лановой , Ирина Купченко
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