Самбурская рассказала, почему ей не везло с мужчинами

Артистка Настасья Самбурская была замужем всего однажды. Ее избранником стал актер Кирилл Дыцевич, который был младше возлюбленной на шесть лет. Они были женаты всего три месяца. Долгое время причина их разрыва оставалась в тайне. Но накануне в своем Instagram-аккаунте звезда намекнула на то, что послужило поводом для развода.
Самбурская призналась, что ей никогда не везло в романах с мужчинами-актерами. Она уверена, что все дело в их капризном характере.
«Мне не везло на мужчин-артистов. Вот за редким исключением — это мужики, а в большинстве случаев — слабовольные, рефлексирующие субстанции. Мне с моим характером с представителем творческой профессии не ужиться»,
— отметила Настасья.
По словам Самбурской, романы с актерами для нее стали настоящим испытанием на прочность. Постоянные манипуляции и ультиматумы буквально выжимали из звезды все соки.
«Творческие мужчины манипулируют не хуже баб, и вы, решив срулить, будете всегда виновны в том, что в столь сложный час оставили его наедине с его мудовыми рыданиями»,
— призналась Самбурская.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что дочь Началовой вынуждена покинуть квартиру покойной матери.