Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶

«Мужчины манипулируют не хуже баб»: Самбурская рассказала, почему ей не везло с избранниками 

Катерина Саломе 2 часа назад
Самбурская рассказала, почему ей не везло с мужчинами
Фото: globallookpress.com
Артистка Настасья Самбурская была замужем всего однажды. Ее избранником стал актер Кирилл Дыцевич, который был младше возлюбленной на шесть лет. Они были женаты всего три месяца. Долгое время причина их разрыва оставалась в тайне. Но накануне в своем Instagram-аккаунте звезда намекнула на то, что послужило поводом для развода.
Самбурская призналась, что ей никогда не везло в романах с мужчинами-актерами. Она уверена, что все дело в их капризном характере.

«Мне не везло на мужчин-артистов. Вот за редким исключением — это мужики, а в большинстве случаев — слабовольные, рефлексирующие субстанции. Мне с моим характером с представителем творческой профессии не ужиться»,

— отметила Настасья.
По словам Самбурской, романы с актерами для нее стали настоящим испытанием на прочность. Постоянные манипуляции и ультиматумы буквально выжимали из звезды все соки.

«Творческие мужчины манипулируют не хуже баб, и вы, решив срулить, будете всегда виновны в том, что в столь сложный час оставили его наедине с его мудовыми рыданиями»,

— призналась Самбурская.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что дочь Началовой вынуждена покинуть квартиру покойной матери.
Видео дня. Куценко и Губин: звезды, чья карьера разрушилась
Женский форум
Звёзды , Настасья Самбурская , Кирилл Дыцевич
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Лановой с женой годами заботились о тайной внучке
03:06
Лановой с женой годами заботились о тайной внучке
Звёзды
Опра Уинфри и Кейт Хадсон: звезды, которые родились с шестью пальцами
03:28
Опра Уинфри и Кейт Хадсон: звезды, которые родились с шестью пальцами
Звёзды
Куценко и Губин: звезды, чья карьера разрушилась
10:41
Куценко и Губин: звезды, чья карьера разрушилась
Звёзды
Россиян возмутила бросившая младенца в сугроб женщина
00:07
Россиян возмутила бросившая младенца в сугроб женщина
Дети
Звезды, которых уличили в фейковых отношениях
05:12
Звезды, которых уличили в фейковых отношениях
Звёзды
Неожиданные звездные пары, о которых многие не знали
03:24
Неожиданные звездные пары, о которых многие не знали
Звёзды
Какие гормоны не дают сбросить вес
04:00
Какие гормоны не дают сбросить вес
Здоровье
Звезды, которые скрывают изъяны под одеждой
04:11
Звезды, которые скрывают изъяны под одеждой
Звёзды
7 способов выглядеть моложе на 10 лет
08:22
7 способов выглядеть моложе на 10 лет
Красота
Продукты, в которые влюблен ваш желудок
09:18
Продукты, в которые влюблен ваш желудок
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение