Самбурская рассказала, почему ей не везло с мужчинами

Артистка Настасья Самбурская была замужем всего однажды. Ее избранником стал актер Кирилл Дыцевич , который был младше возлюбленной на шесть лет. Они были женаты всего три месяца. Долгое время причина их разрыва оставалась в тайне. Но накануне в своем Instagram-аккаунте звезда намекнула на то, что послужило поводом для развода.

Самбурская призналась, что ей никогда не везло в романах с мужчинами-актерами. Она уверена, что все дело в их капризном характере.

«Мне не везло на мужчин-артистов. Вот за редким исключением — это мужики, а в большинстве случаев — слабовольные, рефлексирующие субстанции. Мне с моим характером с представителем творческой профессии не ужиться»,

— отметила Настасья.

По словам Самбурской, романы с актерами для нее стали настоящим испытанием на прочность. Постоянные манипуляции и ультиматумы буквально выжимали из звезды все соки.

«Творческие мужчины манипулируют не хуже баб, и вы, решив срулить, будете всегда виновны в том, что в столь сложный час оставили его наедине с его мудовыми рыданиями»,

— призналась Самбурская.