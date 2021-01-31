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Бывшая возлюбленная Тимати запела 

Lenta.ru и ещё 3 3 часа назад
Бывшая возлюбленная Тимати запела
Фото: @volkonskaya.reshetova
Модель и бывшая неофициальная супруга рэпера Тимати (Тимур Юнусов) Анастасия Решетова запела. На вечеринке в честь своего дня рождения девушка представила свою дебютную песню. Видеофрагмент выступления именинницы опубликовало издание PeopleTalk в Instagram-аккаунте.
В создании музыкальной композиции Анастасии Решетовой помогала начинающая певица Назима, с которой экс-возлюбленная Тимати планирует дуэт. Решетова рассказала, что работа над песней продолжалась два месяца и скоро ее официально выпустят.
На вечеринке присутствовали родственники и друзья Решетовой. Сам Тимати на празднике замечен не был, по данным издания, сейчас он отдыхает на островах с матерью и дочерью. В то же время на день рождения модели пришел брат рэпера Артем с отцом и сестрой.
Ранее сообщалось, что Анастасия Решетова станет ведущей телеканала ТНТ. Она будет вести российскую версию проекта о модельном бизнесе «Ты — Топ-модель», аналог западного реалити-шоу America’s Next Top Model. Соведущими Решетовой будут стилист Гоша Карцев и шоумен Александр Гудков. В ходе телепроекта жюри будут выбирать среди его участниц самую амбициозную и талантливую девушку. Победительница выиграет три миллиона рублей и получит возможность поработать во влиятельном модельном агентстве.
Анастасия Решетова и Тимати расстались в сентябре 2020 года вскоре после рождения сына Ратмира. Рэпер и первая вице-мисс России 2014 года состояли в отношениях с 2015 года.
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Звёзды , Анастасия Решетова , Тимати , Александр Гудков
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