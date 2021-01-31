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«Цветы из моих рук не взяла»: Максакова рассказала о тяжелой встрече с матерью 

Teleprogramma.pro и ещё 1 31 января 2021
«Цветы не взяла»: Максакова рассказала о тяжелой встрече с матерью
Фото: Teleprogramma.pro
Оперная дива Мария Максакова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнила свою встречу с мамой, актрисой Людмилой Максаковой, в Театре имени Вахтангова после своего приезда в Россию. Мария Максакова и Борис Корчевников.

«Мой путь устлан разочарованиями. Я надеялась, что приехав в Москву, смогу увидеть свою семью, маму, дочь. Сын мой учится в Швейцарии, а папа умер. Я даже с некой опаской и замиранием думала, как мама пригласит меня домой. Мы будем пить чай, и я буду смотреть на все эти стены. Морально готовилась к этому, но этого испытания не случилось. Мама меня домой не позвала. Это был ледяной душ. Увы».

Как отметила Максакова, с самолета она сразу побежала в Театр Вахтангова, где служит ее мать.

«Вышла к сцене с цветами. Мама меня узнала. Выдохнула, но цветы у меня из рук не взяла. Я их ей красиво положила к ногам, прошла за кулисы. Мама говорит мне: «Я думала, что это твоя дочь Люся. Она сейчас выглядит точно так же». Мама спросила, надолго ли я. Больше она мне не звонила. Мама сделала из меня какую-то маргинальную клоунессу. В дом, где я росла, в итоге я не попала», — заметила Максакова.

Напомним, что Мария Максакова в 2016 году уехала на Украину вместе с мужем Денисом Вороненковым. Он трагически погиб в 2017 году.
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