Ещё
Далее:
Читайте также:
«Артефакты»: тайны регионов России
«Артефакты»: тайны регионов России Смотреть в Okko ⟶

«Цепь случайностей»: врач Началовой назвал причину ее смерти 

Анна Арсеньева 3 часа назад
«Цепь случайностей»: врач Началовой назвал причину ее смерти
Фото: globallookpress.com
Лечащий врач певицы Юлии Началовой Василий Шуров рассказал, из-за чего умерла артистка. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
По словам Василия Шурова, все началось с раны на пальце ноги. Нужно было убрать участок некроза, но он не смог убедить певицу в том, что это смертельно опасно. Началова отказывалась от операции на пораженной гангреной ноге. Как рассказал медик, она привыкла терпеть боли от подагры.

«Перетерпела в итоге гангрену до стадии "всасывания" в кровь, вот и все. Просто идиотская цепь случайностей. Юлия, пока была в сознании, не давала согласие на ампутацию стопы. А когда специалисты все же провели операцию, Юлия к тому моменту уже находилась без сознания — было поздно. Начался сепсис», — поделился Василий Шуров.

38-летняя певица Юлия Началова умерла от заражения крови и сердечной недостаточности 16 марта 2019 года.
Ранее "Рамблер" сообщал, что дочь Началовой вынуждена покинуть квартиру покойной матери.
Видео дня. Куценко и Губин: звезды, чья карьера разрушилась
Женский форум
Звёзды
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Как изменится ваша жизнь, если съедать по два банана в день
02:54
Как изменится ваша жизнь, если съедать по два банана в день
Еда
Лановой с женой годами заботились о тайной внучке
03:06
Лановой с женой годами заботились о тайной внучке
Звёзды
Опра Уинфри и Кейт Хадсон: звезды, которые родились с шестью пальцами
03:28
Опра Уинфри и Кейт Хадсон: звезды, которые родились с шестью пальцами
Звёзды
Куценко и Губин: звезды, чья карьера разрушилась
10:41
Куценко и Губин: звезды, чья карьера разрушилась
Звёзды
Россиян возмутила бросившая младенца в сугроб женщина
00:07
Россиян возмутила бросившая младенца в сугроб женщина
Дети
Звезды, которых уличили в фейковых отношениях
05:12
Звезды, которых уличили в фейковых отношениях
Звёзды
Неожиданные звездные пары, о которых многие не знали
03:24
Неожиданные звездные пары, о которых многие не знали
Звёзды
Какие гормоны не дают сбросить вес
04:00
Какие гормоны не дают сбросить вес
Здоровье
Звезды, которые скрывают изъяны под одеждой
04:11
Звезды, которые скрывают изъяны под одеждой
Звёзды
7 способов выглядеть моложе на 10 лет
08:22
7 способов выглядеть моложе на 10 лет
Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение