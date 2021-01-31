«Цепь случайностей»: врач Началовой назвал причину ее смерти 

Лечащий врач певицы Юлии Началовой Василий Шуров рассказал, из-за чего умерла артистка. Об этом сообщает "Московский комсомолец".

По словам Василия Шурова, все началось с раны на пальце ноги. Нужно было убрать участок некроза, но он не смог убедить певицу в том, что это смертельно опасно. Началова отказывалась от операции на пораженной гангреной ноге. Как рассказал медик, она привыкла терпеть боли от подагры.

«Перетерпела в итоге гангрену до стадии "всасывания" в кровь, вот и все. Просто идиотская цепь случайностей. Юлия, пока была в сознании, не давала согласие на ампутацию стопы. А когда специалисты все же провели операцию, Юлия к тому моменту уже находилась без сознания — было поздно. Начался сепсис», — поделился Василий Шуров.

38-летняя певица Юлия Началова умерла от заражения крови и сердечной недостаточности 16 марта 2019 года.