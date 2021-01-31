Эдита Пьеха объяснила, почему больше не будет петь

Эдиты Пьехи миллионы поклонников, которые готовы дни и ночи напролет слушать ее песни и голос. Поэтому для них заявление, которое сделала певица, стало настоящим ударом: Эдита Пьеха призналась, что больше не может петь. И это не проблемы со здоровьем, а усталость.

«Я устала от сцены. Петь больше не могу — напелась уже. Могу только слушать», — делится Пьеха в программе «Привет, Андрей!» на канале «Россия 1».

Впрочем, ничего удивительного, ведь Эдите Пьехе уже пошел 84-й год. Теперь она старается все свое время проводить с семьей, а вот на публике ее можно встретить крайне редко. В новостях почти не появляются подробности ее жизни, хотя недавно она сделала исключение для Андрея Малахова и показала ему свой загородный дом, сообщает Пятый канал.

Эдита Пьеха живет в Ленинградской области — у нее домик в деревне Северная Самарка. Там она и проводит свою тихую старость, пишет сайт OA.

Говорит, что такие условия жизни позволяют сохранить здоровье.