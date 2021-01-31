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Передвигается с помощью костылей: Фатеева с трудом ходит по своей пятикомнатной квартире 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Передвигается с помощью костылей: Фатеева с трудом ходит по квартире
Фото: Teleprogramma.pro
Актриса Наталья Фатеева, которой в декабре прошлого года исполнилось 86 лет, с трудом ходит на костылях по своей элитной пятикомнатной квартире на Фрунзенской набережной. Кадры с актрисой показали в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ.
Отметим, что у звезды давние проблемы с суставами. При этом в ее доме с недавних пор появилась сиделка. Женщина ухаживает за актрисой, которая без посторонней помощи просто не справится. Интересно, что в гости к Натальей Фатеевой стал захаживать в последнее время помощник продюсера Бари Алибасова Сергей Моцарь. Помощница не скрывает этого факта.

«Она долго была одна, мучилась. Сережка помогает всегда. Ходит в магазин. Я по знакомству к ней попала», — заметила помощница.

Напомним, что Наталья Фатеева в пух и прах разругалась со своими родственниками. Она не хочет ничего о них слышать. Как ранее рассказывал ее сын Владимир Басов, мать изменилась не в лучшую сторону за последнее время.
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Звёзды , Наталья Фатеева , Сергей Моцарь , Владимир Басов , Бари Алибасов , НТВ
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