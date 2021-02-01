Шаляпин поведал, что стилист Пугачевой обижался на Киркорова 

«Его сотрудничество со звездами началось с Лаймы Вайкуле. Она в итоге взяла все расходы на организацию похорон. У него были не очень хорошие отношения с братом из Киева. Они разные люди, поэтому не общались. Брат сейчас, конечно, оживился. Из-за квартиры Саши на Октябрьском Поле».

Как отметил Шаляпин, с Киркоровым звездный стилист Пугачевой работал десять лет. «Все его образы на концертах создавал именно он. Они вместе ездили на гастроли. Саша его очень любил. Иногда обижался, что тот не оказывал ему внимания и не всегда поздравлял, к примеру, с днем рождения», — сказал певец.

Напомним, что на момент смерти Александру Шевчуку было всего 54 года. В клинику он попал с перитонитом. Еще по одной из версий, у него случился разрыв внутренних органов.