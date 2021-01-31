«То чеченец, то дагестанец, то конюх какой-то»: Борисова развеяла миф о мужчине Волочковой 

«А был ли мальчик? То чеченец, то дагестанец, то он у нее конюх какой-то. Полгода она рассказывала, что он с ней, кольцо и ошейник показывала. Я уверена, что там не было жениха. Ее уже давно воспринимают, как фрика все умные люди. К ней пришли на день рождения такие же фрики. На манеже все те же. Давайте будем откровенны. Маловероятно, что у нее будет в будущем возлюбленный. Она завралась».