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«То чеченец, то дагестанец, то конюх какой-то»: Борисова развеяла миф о мужчине Волочковой 

Teleprogramma.pro 1 час назад
«То чеченец, то дагестанец, то конюх какой-то»: Борисова развеяла миф о мужчине Волочковой
Фото: Teleprogramma.pro
Телеведущая Дана Борисова в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ заявила, что никакого любимого мужчины в жизни балерины Анастасии Волочковой на самом деле не существовало.

«А был ли мальчик? То чеченец, то дагестанец, то он у нее конюх какой-то. Полгода она рассказывала, что он с ней, кольцо и ошейник показывала. Я уверена, что там не было жениха. Ее уже давно воспринимают, как фрика все умные люди. К ней пришли на день рождения такие же фрики. На манеже все те же. Давайте будем откровенны. Маловероятно, что у нее будет в будущем возлюбленный. Она завралась».

А вот актер Никита Джигурда придерживается совсем другого мнения. Он думает, что Волочкова обязательно еще встретит своего принца.

«Она еще у нас можно сказать девочка. У нее впереди 15-20 лет до климакса», — заметил Джигурда.

Ранее стало известно, что Анастасия Волочкова рассталась с возлюбленным, которого она скрывала от публики. Сейчас балерина одинока и готова строить новые отношения.
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Звёзды , Никита Джигурда , Дана Борисова , НТВ
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