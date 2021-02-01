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Брухунова показала фанатам снимок с сыном от Петросяна 

Vse42.ru и ещё 1 1 час назад
Брухунова показала фанатам снимок с сыном от Петросяна
Фото: penzainform.ru
Молодая возлюбленная Евгения Петросяна поделилась с подписчиками редким снимком наследника. Поклонники пришли к выводу, что малыш является копией матери.
Татьяна Брухунова в официальном микроблоге в Instagram поделилась редким снимком с маленьким наследником. На фотографии возлюбленная Евгения Петросяна вместе с сыном запечатлена в домашней обстановке, на диване. При этом молодая мать нарядилась в яркую пижаму и одела в точно такую же малыша. Голову ребенка прикрывала белая панама, скрывающая часть лица.

— Визуализируем лето! (здесь и далее авторский стиль сохранен — прим. ред.), — подписала снимок девушка.

Пользователи Сети, несмотря на то, что полностью лица ребенка не было видно, увидели точное сходство с Татьяной Брухуновой. По мнению поклонников, у наследника Евгения Петросяна профиль, как у мамы.
@bruhunova
Кроме того, подписчики отметили, что одинаковые наряды выглядят на снимках "прелестно".

— "Красиван! очень на Вас похож! Татьяна, Ваши ямочки Вагаше передались?", "На вас со стороны похож", "Мамина копия", "Прелестный family look", — написали фанаты.

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Звёзды , Молодая жена , Татьяна Брухунова , Евгений Петросян
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