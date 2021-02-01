Брухунова показала фанатам снимок с сыном от Петросяна 

Молодая возлюбленная Евгения Петросяна поделилась с подписчиками редким снимком наследника. Поклонники пришли к выводу, что малыш является копией матери.

Татьяна Брухунова в официальном микроблоге в Instagram поделилась редким снимком с маленьким наследником. На фотографии возлюбленная Евгения Петросяна вместе с сыном запечатлена в домашней обстановке, на диване. При этом молодая мать нарядилась в яркую пижаму и одела в точно такую же малыша. Голову ребенка прикрывала белая панама, скрывающая часть лица.

— Визуализируем лето! (здесь и далее авторский стиль сохранен — прим. ред.), — подписала снимок девушка.

Пользователи Сети, несмотря на то, что полностью лица ребенка не было видно, увидели точное сходство с Татьяной Брухуновой. По мнению поклонников, у наследника Евгения Петросяна профиль, как у мамы.

@bruhunova

Кроме того, подписчики отметили, что одинаковые наряды выглядят на снимках "прелестно".