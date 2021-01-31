На слуху: Борисова развеяла миф о мужчине Волочковой 

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

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Актриса Наталья Фатеева, которой в декабре прошлого года исполнилось 86 лет, с трудом ходит на костылях по своей элитной пятикомнатной квартире на Фрунзенской набережной. Кадры с актрисой показали в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

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Певица и телеведущая Ольга Бузова попала в подмосковную клинику из-за плохого самочувствия. Об этом она сообщила в Stories в своем Instagram.

По словам Бузовой, она проходит полное обследование у врачей ежегодно. Однако сейчас она не может "ни есть, ни пить", поэтому решила проверить здоровье раньше.

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Друг семьи актера Василия Ланового рассказал, из-за чего в 2013 году умер 37-летний сын артиста Сергей. Об этом он заявил в эфире программы "Ты не поверишь!" на НТВ, сообщает Teleprogramma.pro.

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Универсальный опрос для на слуху, если в заг текст из кино: Телеведущая Дана Борисова в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ заявила, что никакого любимого мужчины в жизни балерины Анастасии Волочковой на самом деле не существовало.

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Лечащий врач певицы Юлии Началовой Василий Шуров рассказал, из-за чего умерла артистка. Об этом сообщает "Московский комсомолец".

По словам Василия Шурова, все началось с раны на пальце ноги. Нужно было убрать участок некроза, но он не смог убедить певицу в том, что это смертельно опасно.