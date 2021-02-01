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Лобода заинтриговала фото с кольцом на безымянном пальце 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Лобода заинтриговала фото с кольцом на безымянном пальце
Фото: Вечерняя Москва
Популярная певица Светлана Лобода на своей странице в соцсети Instagram опубликовала фотографию с кольцом на безымянном пальце, заинтриговав поклонников.

— Прилетела. У меня для вас есть новость) все подробности завтра, — подписала звезда снимок, на котором закрывает глаза руками, демонстрируя дорогое украшение на пальце.

@lobodaofficial
Подписчики певицы стали теряться в догадках, о чем именно должна сообщить знаменитость. Среди самых частых предположений — информация о замужестве или беременности артистки.

«Скорее всего узнала что ждет малыша»; «Ну если посмотреть на руки то там кольцо? Просто предположение»; «Кого-то позвали замуж»; «Неужели помолвка?», — задались вопросами фолловеры в комментариях.

Ранее СМИ сообщали, что за Светланой Лободой ухаживает некий богатый бизнесмен из Великобритании.
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Звёзды , Светлана Лобода
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