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«Выставили счет по 800 долларов»: жена Виторгана рассказала, как актера «обобрали» в Киеве 

Мира Маркина 2 часа назад
Жена Виторгана рассказала, как актера «обобрали» в Киеве
Фото: РИА Новости
Супруга Эммануила Виторгана в студии программы "Звезды сошлись" на телеканале НТВ рассказала, как артиста "обобрали" в больнице Киева.

«Мы были на гастролях на Украине. И вот у Эммануила в один из дней началась слабость. Не могли понять, что происходит. Он даже сниматься не мог. Пришлось переписывать сценарий. Нам сказали, что у него случился инфаркт, а на самом деле просто сосудик лопнул в животе. Перед происшествием у нас был концерт в Киеве и к нам подошел директор местного Института сердца. Он сказал, что у нас потрясающие песни. Предложил свои услуги, если начнутся проблемы со здоровьем. Оставил визитку»,

— вспомнила Ирина.
По ее словам, Виторгана положили в обычную палату:

«И на третий день меня позвали в бухгалтерию. Выставили счет по 800 долларов в день и еще отдельно за обследования. И тут позвонил сын Эммануила Максим, я разревелась. Он сказал, что подъедет человек и подвезет деньги. Мы были ошарашены от хамства, от неуважения к имени. Приехал народный артист из Москвы, и они решили обобрать его».

Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Виторган объяснил, почему его сын не общался с Млодик.
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Звёзды , Эммануил Виторган , НТВ
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