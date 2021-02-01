Жена Виторгана рассказала, как актера «обобрали» в Киеве

«Мы были на гастролях на Украине. И вот у Эммануила в один из дней началась слабость. Не могли понять, что происходит. Он даже сниматься не мог. Пришлось переписывать сценарий. Нам сказали, что у него случился инфаркт, а на самом деле просто сосудик лопнул в животе. Перед происшествием у нас был концерт в Киеве и к нам подошел директор местного Института сердца. Он сказал, что у нас потрясающие песни. Предложил свои услуги, если начнутся проблемы со здоровьем. Оставил визитку»,