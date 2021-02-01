Хрусталев опубликовал архивное фото и насмешил фанатов

«В 1781 году с человеческим видом произошла мутация. Люди, которые рождались в 1770-х годах, еще были 7-центровыми. Многие из них дожили до XIX века. Люди, родившиеся после 1781 года, являются новым человеческим видом. Мы переехали в 9-центровые уранические тела. Homo Sapiens in Transitus. Мы — переходная форма между прошлым до 1781 года и будущим после 2027 года. Еще не сформировавшись окончательно, в 2027 году мы столкнемся с очередным эволюционным переходом».