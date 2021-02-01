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«У тебя что, волосы были?»: Хрусталев опубликовал архивное фото и насмешил фанатов 

Мира Маркина 2 часа назад
Хрусталев опубликовал архивное фото и насмешил фанатов
Фото: @dmitry_khrustalev
Дмитрий Хрусталев опубликовал в Instagram архивный кадр с партнершей по бальным танцам и насмешил фанатов.
@dmitry_khrustalev
Телеведущий сопроводил фотографию ироничным текстом:

«В 1781 году с человеческим видом произошла мутация. Люди, которые рождались в 1770-х годах, еще были 7-центровыми. Многие из них дожили до XIX века. Люди, родившиеся после 1781 года, являются новым человеческим видом. Мы переехали в 9-центровые уранические тела. Homo Sapiens in Transitus. Мы — переходная форма между прошлым до 1781 года и будущим после 2027 года. Еще не сформировавшись окончательно, в 2027 году мы столкнемся с очередным эволюционным переходом».

Поклонники тут же отреагировали на пост Хрусталева:

«Какой милый мальчуган»;

«У тебя что волосы были?»;

«А Варнава-то совсем не изменилась»;

«Дима, ты натуральный блондин оказывается»;

Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Боня опубликовала фото из обворованной квартиры.
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Звёзды , Дмитрий Хрусталев
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