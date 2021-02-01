Хрусталев опубликовал архивное фото и насмешил фанатов

Дмитрий Хрусталев опубликовал в Instagram архивный кадр с партнершей по бальным танцам и насмешил фанатов.
@dmitry_khrustalev
Телеведущий сопроводил фотографию ироничным текстом:
«В 1781 году с человеческим видом произошла мутация. Люди, которые рождались в 1770-х годах, еще были 7-центровыми. Многие из них дожили до XIX века. Люди, родившиеся после 1781 года, являются новым человеческим видом. Мы переехали в 9-центровые уранические тела. Homo Sapiens in Transitus. Мы — переходная форма между прошлым до 1781 года и будущим после 2027 года. Еще не сформировавшись окончательно, в 2027 году мы столкнемся с очередным эволюционным переходом».
Поклонники тут же отреагировали на пост Хрусталева:
«Какой милый мальчуган»;
«У тебя что волосы были?»;
«А Варнава-то совсем не изменилась»;
«Дима, ты натуральный блондин оказывается»;
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Боня опубликовала фото из обворованной квартиры.