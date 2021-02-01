Лобода с кольцом на безымянном заинтриговала фанатов

Светлана Лобода опубликовала в своем Instagram фото с кольцом на безымянном пальце, заинтриговав фанатов.
"Прилетела. У меня для вас есть новость. Все подробности завтра",
— подписала кадр певица.
@lobodaofficial
Фанаты артистки тут же начали предполагать, о чем именно хочет сообщить Лобода. Среди самых частых версий — грядущая свадьба или беременность:
«Скорее всего, узнала, что ждет малыша»;
«Ну если посмотреть на руку, то там кольцо? Просто предположение»;
«Кого-то позвали замуж»;
«Неужели помолвка?».
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Лободу уличили в плагиате выступления.