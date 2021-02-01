Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶

«Неужели помолвка?»: Лобода с кольцом на безымянном заинтриговала фанатов 

Мира Маркина 4 часа назад
Лобода с кольцом на безымянном заинтриговала фанатов
Фото: @lobodaofficial
Светлана Лобода опубликовала в своем Instagram фото с кольцом на безымянном пальце, заинтриговав фанатов.

"Прилетела. У меня для вас есть новость. Все подробности завтра",

— подписала кадр певица.
@lobodaofficial
Фанаты артистки тут же начали предполагать, о чем именно хочет сообщить Лобода. Среди самых частых версий — грядущая свадьба или беременность:

«Скорее всего, узнала, что ждет малыша»;

«Ну если посмотреть на руку, то там кольцо? Просто предположение»;

«Кого-то позвали замуж»;

«Неужели помолвка?».

Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Лободу уличили в плагиате выступления.
Видео дня. Что будет, если съедать по два банана в день
Звёзды , Светлана Лобода
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Звезды, страдающие от комплекса неполноценности
02:41
Звезды, страдающие от комплекса неполноценности
Звёзды
Почему Лолита не может иметь детей
03:19
Почему Лолита не может иметь детей
Звёзды
Что творит бытовая химия и от чего отказаться, чтобы не навредить себе
08:27
Что творит бытовая химия и от чего отказаться, чтобы не навредить себе
Дом и сад
Как изменится ваша жизнь, если съедать по два банана в день
02:54
Как изменится ваша жизнь, если съедать по два банана в день
Еда
Лановой с женой годами заботились о тайной внучке
03:06
Лановой с женой годами заботились о тайной внучке
Звёзды
Опра Уинфри и Кейт Хадсон: звезды, которые родились с шестью пальцами
03:28
Опра Уинфри и Кейт Хадсон: звезды, которые родились с шестью пальцами
Звёзды
Куценко и Губин: звезды, чья карьера разрушилась
10:41
Куценко и Губин: звезды, чья карьера разрушилась
Звёзды
Россиян возмутила бросившая младенца в сугроб женщина
00:07
Россиян возмутила бросившая младенца в сугроб женщина
Дети
Звезды, которых уличили в фейковых отношениях
05:12
Звезды, которых уличили в фейковых отношениях
Звёзды
Неожиданные звездные пары, о которых многие не знали
03:24
Неожиданные звездные пары, о которых многие не знали
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение