Стало известно о тайной операции Елены Степаненко 

По некоторым данным, 67-летняя юмористка Елена Степаненко п еренесла серьезную операцию, факт которой предпочла скрыть от общественности.

Звезде удавалось держать в тайне это обстоятельство на протяжении десятка лет. Специалисты приняли решение провести Елене Степаненко хирургическое вмешательство еще в 2012 году, именно тогда у артистки обнаружились первые серьезные проблемы со здоровьем.

Подробности той госпитализации до сих пор держатся в секрете, Елена Григорьевна во время интервью старается уходить от разговоров о своем самочувствии. Как сообщает издание «Экспресс-газета» , после операции Елена Степаненко довольно продолжительное время находилась под наблюдением врачей.

Стоит отметить, что сообщения о болезни бывшей жены Евгения Петросяна довольно регулярно появляются в СМИ. Так, в ноябре прошлого года, на лентах была размещена информация о тяжелом недуге Степаненко, со ссылкой на источники утверждалось, что у звезды коронавирус.

Елена Григорьевна, правда, чуть позже заявила, что все это не имеет к ней никакого отношения. Звезда пожелала всем здоровья и добавила, что мечтает о времени, когда люди перестанут сочинять небылицы.