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Стало известно о тайной операции Елены Степаненко 

Teleprogramma.pro 3 часа назад
Стало известно о тайной операции Елены Степаненко
Фото: Teleprogramma.pro
По некоторым данным, 67-летняя юмористка Елена Степаненко перенесла серьезную операцию, факт которой предпочла скрыть от общественности.
Звезде удавалось держать в тайне это обстоятельство на протяжении десятка лет. Специалисты приняли решение провести Елене Степаненко хирургическое вмешательство еще в 2012 году, именно тогда у артистки обнаружились первые серьезные проблемы со здоровьем.
Подробности той госпитализации до сих пор держатся в секрете, Елена Григорьевна во время интервью старается уходить от разговоров о своем самочувствии. Как сообщает издание «Экспресс-газета», после операции Елена Степаненко довольно продолжительное время находилась под наблюдением врачей.
Стоит отметить, что сообщения о болезни бывшей жены Евгения Петросяна довольно регулярно появляются в СМИ. Так, в ноябре прошлого года, на лентах была размещена информация о тяжелом недуге Степаненко, со ссылкой на источники утверждалось, что у звезды коронавирус.
Елена Григорьевна, правда, чуть позже заявила, что все это не имеет к ней никакого отношения. Звезда пожелала всем здоровья и добавила, что мечтает о времени, когда люди перестанут сочинять небылицы.
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Женский форум
Звёзды , Елена Степаненко , Евгений Петросян
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