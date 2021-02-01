Звезды, страдающие от комплекса неполноценности 

Когда мы смотрим на звезд Голливуда, нам кажется, что эти люди вообще не знают никаких проблем. Что у них всегда все гладко, все получается, внешность идеальная и вообще мир крутится вокруг них. Однако, слава и богатство — вовсе не гарантия отсутствия комплексов. И пока мы восхищаемся знаменитостями и даже немного завидуем им, они находят в себе изъяны и комплексуют из-за своих недостатков. Смотрите видео и убедитесь в этом сами.