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«Надеюсь, я выберусь»: Збруева подозревают в повторном заражении COVID 

Teleprogramma.pro и ещё 2 1 час назад
«Надеюсь, я выберусь»: Збруева подозревают в повторном заражении COVID
Фото: Teleprogramma.pro
В первый день февраля на информационных лентах появились сообщения о госпитализации звезды фильма «Большая перемена», 82-летнего Александра Збруева.
Как оказалось, новость соответствовала действительности наполовину. Збруев, действительно, почувствовал недомогание, вызвал «скорою помощь», но в больницу его не положили, врачи лечат своего звездного пациента амбулаторно.

«Температуры нет, я не кашляю. Но признали поражение легких, как врачи говорят, небольшое. Сегодня сделают еще одну процедуру, и надеюсь, тьфу-тьфу я выберусь», — поделился Александр Збруев с Teleprogramma.pro.

КТ показало, что у народного артиста поражение легких составляет 16 процентов.. Никаких других симптомов, указывающих на то, что у Александра Збруева коронавирус, пока нет. К тому же, скорее всего, Александр Викторович еще весной перенес это заболевание, у него были обнаружены антитела. больше по теме
Пока врачи не поставили своему именитому пациенту окончательный диагноз. Если же сейчас у Збруева подтвердится CoViD-19, то окажется, что вирус пытается атаковать его во второй раз. Смотрите также
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Звёзды , Александр Збруев
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